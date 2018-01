Er komt een keurmerk voor een goed gemaaide berm

Het keurmerk is bedoeld voor groenbedrijven die worden ingehuurd door de beheerders van de berm, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Als de groenbedrijven op zo'n manier maaien dat het leefgebied voor bijen en vlinders wordt behouden, komen zij voor het keurmerk in aanmerking.

Op dit moment telt bij de keuze voor een aanbieder vaak alleen de prijs, maar De Vlinderstichting wil graag dat ecologisch beheer meespeelt in het hele proces: van het aanvragen van de offerte tot het daadwerkelijke maaien.

Aan welke eisen beheerders precies moeten voldoen om het keurmerk te krijgen, is nog onduidelijk. De invoering wordt gesteund door verschillende natuurorganisaties en beheerders van zogenoemde infranatuur (natuur in de buurt van wegen).

Een goed beheerde berm

Maar hoe beheer je een berm op de juiste manier? "Het hangt af van de soort grond, de veiligheidssituatie en de aanwezige natuurwaarde", weet Albert Vliegenthart, ecoloog bij De Vlinderstichting. Zo werd er in Limburg langs de A79 een populatie zeldzame veldparelmoervlinders gevonden. "Als je daar in de verkeerde periode maait, gaan alle rupsennesten kapot." Die berm had er dus baat bij als er even zou worden gewacht met maaien tot de vlinders uitvliegen, of als er maar aan een kant van de berm zou worden gemaaid zodat in elk geval niet alle vlinders slachtoffer worden. "Onlangs is nog een van de drie populaties grote vuurvlinders verdwenen door beide kanten van de berm tegelijk te maaien. Zoiets moeten we in de toekomst voorkomen."

Die kennis moet maar net bij de beheerder aanwezig zijn. Met het keurmerk hoopt de stichting beheerders te stimuleren deze in huis te halen.

Het is niet zo dat bermen nu niet goed worden beheerd. Er zijn heel wat groenbedrijven die aandacht besteden aan de biodiversiteit, maar niet wisten hoe ze dit kenbaar konden maken. Juist die bedrijven hadden behoefte aan een keurmerk, meldt Vliegenthart. Op de lange termijn hoopt de stichting dat ecologisch verantwoord maaibeheer vanzelfsprekend wordt.