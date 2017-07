Er komt een einde aan de vervuilende auto

Er lijkt een datum te zijn waarop de auto met de verbrandingsmotor ten grave gedragen wordt: 1 januari 2040. Maar het kon wel eens veel sneller afgelopen zijn met het gebruik van fossiele brandstof op de weg.

Na Frankrijk komt nu ook het Verenigd Koninkrijk met een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s per 2040. De minister van milieu van Groot-Brittannië, Michael Cove, heeft dit aangekondigd.

Nu in Europa twee belangrijke auto producerende landen kort na elkaar het einde van de benzine- en dieselauto bekend hebben gemaakt, ligt de druk bij Duitsland. Bondskanselier Merkel heeft nog geen deadline gesteld, maar kan nu moeilijk achterblijven, noch een datum prikken na 2040. Intern heeft ze haar doelstellingen vastgelegd. Zo moeten in 2030 de broeikasgassen in Duitsland, zoals CO2 en NOx, met 55 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. En dat lukt tot nu toe maar beperkt.

Noorwegen heeft al aangekondigd dat er vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s mogen rijden. Andere Europese landen hebben intenties, maar nog geen datum vastgesteld. Het klimaatverdrag van Parijs hebben allen omarmd en dat schept verplichtingen.

Het zijn vooral de Duitse automakers als Volkswagen en Daimler die vasthouden aan de verbrandingsmotor. Zij beweren dat de dieselauto veel schoner kan worden. Woensdag nog bij de presentatie van de halfjaarcijfers van Daimler, bouwer van Mercedes, zei ceo Dieter Zetsche dat ‘dieselauto’s een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen als CO2’. Ook Volkswagen-topman Matthias Muller zei onlangs dat de verbrandingsmotor nog enkele decennia mee kan. Probleem voor hen is echter dat Daimler, Volkswagen en BMW verwikkeld zijn geraakt in een omvangrijke autokartelzaak, en nog kampen met het sjoemeldieselschandaal.

2040 lijkt ver weg, maar die datum heeft grote invloed op de innovatie van auto’s. Automakers gaan zeker na 2030 geen nieuwe verbrandingsmotoren meer ontwikkelen. Geld daarin steken is hetzelfde als geld verbranden. De druk om eerder betere en goedkopere elektrische motoren en accu’s te bouwen, neemt vanaf nu toe. Daarmee zal de productie van de e-auto versnellen, waardoor veel eerder dan 2040 de omslag is gemaakt.

Buitenspel

Duitsland loopt nu het risico buitenspel te worden gezet. Door andere landen die nu een datum vastleggen dat het afgelopen is met benzine- en dieselauto’s en omdat Azië en de VS vooroplopen met de productie van e-auto’s en vooral accu’s.

Nu al daalt de prijs van de lithium-ion-accu’s, de grootste kostenpost van de elektrische auto, die de wagen duurder in aanschaf maakt dan de benzine- of dieselauto. De verwachting is dat over een jaar of zeven, acht zodanige verbeteringen zijn doorgevoerd en de massaproductie zodanig op gang komt dat de autoprijzen gelijk komen te liggen. Vanaf dat moment zijn de financiële bezwaren van de consument verdwenen. Ook het aantal kilometers dat met een accu gereden kan worden zal de komende jaren verbeteren van gemiddeld 150 kilometer nu naar 400 kilometer.

Bovendien jaagt China de elektrische revolutie aan om de smog in de grote steden te bestrijden. Nu al is China grootafnemer van e-auto’s in vergelijking met andere landen in de wereld. De Duitse autobouwers komen daarmee voor de keus te staan: de e-auto omarmen, of het risico nemen van veel omzetverlies aan Amerikaanse en Chinese autoproducenten die wel voor elektrisch gaan.