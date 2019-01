Er is genoeg aanbod van elektrische auto's, maar de particulier kan het nog niet betalen

Nog vijf maanden is Dieter Zetsche bestuursvoorzitter van de ­oudste autofabriek ter wereld, Daimler-Benz. Dan stopt hij. Op de ­autobeurs van Parijs in september 2018 kon de topman met de opvallende sneeuwwitte kerstmansnor nog de Mercedes van de toekomst onthullen. Een Benz die niet meer op benzine rijdt, maar op elektriciteit. Zes jaar na de komst van Tesla komen de traditionele fabrikanten massaal met hun eigen elektrische auto’s op de markt. Auto’s als de Mercedes EQC.

Zetsche toonde in Parijs verkoopcijfers van auto’s met verbrandingsmotor, inclusief hybrides. “98,3 procent van de kopers in de Europese Unie koos in het tweede kwartaal van 2018 tégen de volledig elektrische auto”, schetste hij. “De beste manier om het aandeel elektrische auto’s te laten stijgen, is auto’s te maken die klanten het liefst hebben.” In 2019 en 2020 komt menig fabrikant met ‘serieuze’ elektroauto’s. Ze zijn beter betaalbaar, mooier, praktischer en hebben een groter rijbereik.

Is 2019 het jaar van de kanteling? Is nu het moment om over te stappen op de elektrische auto? Aan het modelaanbod ligt het niet meer. Tussen de 35.000 en 50.000 euro zijn genoeg modellen te koop waarmee je ruim 400 kilometer rijdt op één lading. Niet in een laboratorium, maar in de praktijk. De Hyundai Kona EV, Kia Niro EV en Opel Ampera-E kunnen het. Veel zakenrijders stappen in Nederland over op e-auto’s. De keuze is reuze, het fiscaal voordeel enorm.

Intussen raken de particuliere automobilisten vervreemd van elektrisch autorijden. Op straat wemelt het van de Tesla’s, Zoe’s en Leafs van gesubsidieerde zakenrijders. De particulier heeft het nakijken en koopt nog steeds benzineauto’s. Die hebben in Nederland een extra hoge aanschafprijs, maar kosten niettemin minder dan een elektroauto. Kleine nieuwe en gebruikte benzineauto’s zijn het populairst. Weinig particulieren besteden 25 mille of meer aan een auto.

Nederlanders vinden de elektrische auto domweg te duur en het rijbereik te klein, meldt de ANWB in de Elektrisch Rijden Monitor 2018. Een aanschafsubsidie van 6000 euro voor de particulieren wordt overwogen door de overheid, aldus de NOS in november. Het bericht leidde tot deining: geld voor rijke particulieren om een dure e-auto minder duur te maken. ANWB en andere organisaties lobbyen bij de overheid voor stimuleringsmaatregelen voor alle privérijders.

Eind 2018 stonden voor de Tesla Stores nog files koopjesjagers. Er werden maar liefst 8600 Tesla’s op kenteken gezet, opdat ze niet in 2019 onder de Tesla Tax zouden vallen. Een verkooprecord. Ook bij het doorgaans kalme Jaguar was het circus. De nieuwe elektrische i-Pace werd pal voor nieuwjaar nog 3495 keer ‘verkocht’. Vanaf 1 januari gelden nieuwe spelregels. Jaguar en Tesla krijgen het rustig en kooplustige zakenrijders bestormen nu dealers van Kia en Hyundai.

In de wereld van zakelijke rijders is de elektrische auto een geaccepteerd fenomeen in 2019. Tesla moet zelfs oppassen niet uit de markt geprijsd te worden. De nieuwe Model 3, bedoeld als Tesla voor jan modaal, verschijnt volgende maand in Nederland, duurder dan verwacht en zonder de grootste fiscale voordelen voor zakenrijders (zie afbeelding hieronder). In 2019 is de ‘Tesla Tax’ ingegaan om de steun aan exclusieve elektroauto’s boven de 50.000 euro te ­versoberen. Zoals de Tesla’s en Jaguars.

De elektrische auto maakt een onstuitbare opmars door gerichte overheidssturing. De doorbraak van het elektrisch rijden begon in 2012. Toen kwamen auto’s als de Tesla S en Nissan Leaf op de markt. Ze werden met fiscale voordelen via leasemaatschappijen op de zakelijke markt gezet. Zo ontstond uit het niets een kunstmatig geschapen elektrische-automarkt. Een parallel universum waarmee jan modaal zich niet bezighoudt. Die kijkt in 2019 uit naar de nieuwste fossiele Golf of 208.

Dergelijke argumenten doen het goed op feestjes en partijtjes. ‘Milieuvriendelijkheid’ is volgens de ANWB-monitor voor 82 procent van de Nederlanders de belangrijkste reden om een elektroauto te kopen. Maar argumenten om nog niet over te stappen, zijn er te over. Het autorijden met de elektrische auto kost volgens de ANWB ook meer dan met een ­benzineauto. De zakenrijder merkt daarvan niets, de privérijder alles. Zo ontstaat tweedeling onder automobilisten.

In 2025 is ook de brandstofcelauto ten slotte opgerukt, een elektrisch autotype dat zelf z’n elektriciteit opwekt in een brandstofcel vanuit de reactie tussen waterstof en zuurstof. Schone waterdamp is de uitstoot. Toyota levert nu al voor 80.000 euro de Mirai FCEV. Bij Hyundai kost de nieuwe Nexo FCEV 70.000 euro. Mercedes-Benz en Honda verkopen hun brandstofcelauto’s nog niet in Nederland. De ‘Tesla Tax’ geldt niet voor deze auto’s.

In 2025 liggen de kaarten anders. Er kan dan een geloofwaardige occasionmarkt zijn ontstaan met de elektrische leaseauto’s die ­anno 2019 worden verkocht aan de leasemaatschappijen van de zakelijke rijders. In 2025 is de acceptatie van oplaadbare auto’s bovendien gegroeid doordat jongere generaties gewend zijn aan het opladen van apparatuur. De auto is ook zo’n elektrisch apparaat.

Hoe anders is de particuliere markt. De meeste particulieren die in 2019 een praktische elektrische auto willen, zijn aangewezen op een beperkte markt voor verouderde e-­occasions als de Nissan Leaf en Renault Zoe. Wie kan een oude Tesla van 45.000 euro ­betalen? Particulieren blijven voorlopig nog doorwalmen in hun benzineauto’s in afwachting van overtuigende maatregelen en technieken om te ­kunnen overstappen naar net zo’n e-auto als de zakelijke automobilist.

Waterstoftankstations

Brandstofcelauto’s rijden circa 500 kilometer op een tank. Ze lijken voor een groot publiek meer toepassingsmogelijkheden te hebben. Ook het tanken voelt vertrouwd. Alleen is de vraag nog: waar? Nu is er nog een handvol waterstoftankstations in Nederland. Shell bouwt momenteel op vier plekken waterstoftankstations die begin 2020 opengaan. Sceptici zullen aanvoeren: is het groene of grijze waterstof? Maar de transitie is in gang gezet.

Zetsche betoogde in Parijs dat zijn traditionele Mercedes-klanten het verhaal van elektrisch rijden moeten kunnen behappen. Duitsers houden van traditie. Dus is de EQC speciaal ontworpen als de herkenbare klassieke Mercedes, toevallig zonder ‘benz’. Wat voor Zetsche’s klanten geldt, gaat ook op in Nederland. Inspelen op de taal van het publiek. In Nederland betekent dat: inspelen op onze traditionele zucht naar voordeeltjes. Het werkt bij zakelijke rijders. De particulier wacht anno 2019 niet langer op betere e-modellen, maar op onweerstaanbare subsidies.