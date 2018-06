Er is geen toekomst voor fossiele aandelen, want 'de koolstofbubbel is een tijdbom'

Ook in India willen mensen een koelkast en een auto, zei Shell-topman Ben van Beurden onlangs. Zijn bedrijf wil in die behoefte voorzien. Ook het internationale energie-agentschap verwacht dat fossiele aandelen zeker tot 2040 blijven stijgen.

Dat botst met het Akkoord van Parijs. De wereld heeft afgesproken de opwarming van de aarde te beperken en dat vereist dat we afzien van olie, kolen of gas. Maar de fossiele bedrijven of olieproducerende landen wachten af, steken hun kop in het teerzand. 'Laat die anderen maar verduurzamen, op de korte termijn peuren wij nog winst uit onze handel', lijken ze te denken.

De koolstofbubbel zal volgens wetenschappers vóór 2035 barsten

Dat zal ze duur komen te staan, rekenen wetenschappers voor in vakblad Nature Climate Change. Ze pompen hun geld in een koolstofbubbel, en die zal vóór 2035 barsten. Dan zijn al die investeringen in kolenmijnen, oliepijpleidingen of booreilanden ineens waardeloos. Dan is er in één klap misschien wel vier biljoen dollar verdampt.

U gelooft het niet, dames en heren van Shell of Gazprom? U denkt, dat klimaatbeleid loopt zo'n vaart niet. Wij zingen het nog wel uit tot na 2040? De wetenschappers helpen hen uit hun droom. Ook zonder klimaatbeleid is de overgang naar duurzaamheid onomkeerbaar, blijkt uit hun modelberekeningen.

Wie nu uit Parijs stapt, schrijven ze, blijft straks niet alleen met een waardeloos bezit en een groot verlies achter, maar heeft ook niet geïnvesteerd in de technologie van morgen. En in een oproep aan beleggers: "De koolstofbubbel is een tijdbom die we nu moeten ontmantelen. Haal uw geld uit de fossiele industrie en doe er iets creatiefs mee."