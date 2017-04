Energiebedrijf Dong: Geen subsidie nodig voor windmolens in Noordzee

In zijn weblog 'Vincent wil Zon' belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

Vorig jaar viel ik al twee keer van mijn stoel. De eerste keer omdat Dong stroom van Noordzeemolens aanbood voor 7,27 cent per kWh, wat 'slechts' zo'n 3 cent subsidie zou vereisen bovenop de marktprijs van 4,5 cent (er werd nog gerekend op 7,5 cent subsidie). Een half jaar later bood een consortium van Shell, Eneco, Van Oord en Mitsubishi stroom aan voor 5,5 cent, oftewel met nog maar één cent subsidie. En nu is het dus Dong weer die voor sensatie zorgt door met nul cent subsidie tevreden te zijn.



Dong heeft geboden bij een Duitse veiling die ook verder al heel scherp was. De consortia die windparken gaan bouwen komen gemiddeld op nog geen halve cent steun per kWh. De parken krijgen een vermogen van 1490 MW, iets meer nog dan de parken voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust samen.



Megamolens

Dat Dong het aandurft om geen subsidie meer te vragen, heeft onder meer te maken met een enorme schaalvergroting bij de turbines zelf (mijn dank voor deze info gaat naar @HenriBontenbal). Dong denkt in 2024 turbines neer te zetten van 13 tot 15 MW elk: het dubbele van wat vorig jaar nog voor de Hollandse parken werd verwacht. Dat betekent dat je voor dezelfde hoeveelheid stroom nog maar de helft van het aantal turbines nodig hebt, met dito minder aansluitkabels en lagere onderhoudskosten.



Schaalvergroting

Dong profiteert nu ook op een andere manier van schaalvergroting: het mag drie nieuwe parken aanleggen en die komen naast bestaande parken van Dong, zodat er een gemeenschappelijk onderhoudscentrum gebruikt kan worden. Bij een volgende veiling, volgend jaar, kan er nog een park in de buurt bijkomen. De nieuwe molens komen voorts in een gebied waar het stevig waait, gemiddeld meer dan 10 meter per seconde, en de molens zullen van de Duitse overheid 30 in plaats van 25 jaar in bedrijf mogen blijven.



Twee van de drie nieuwe parken zullen stroom leveren voor minder dan de groothandelsprijs in Duitsland en hebben dus geen subsidie nodig. Het derde park is relatief kostbaar en heeft nog zes cent steun nodig. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de prijs van de transportkabel naar het vaste land hier niet bij is inbegrepen. Een mooie taak voor het Nederlandse TenneT dus om ook de prijs daarvan nu sterk te verlagen.



Recordmolen van 9 MW

Dat de huidige generatie windturbines van 4 tot 6 MW snel tot de 'kleintjes' zullen gaan behoren, werd overigens eind vorig jaar al in de praktijk bewezen met een 9 MW molen van Vestas voor de Deense kust. Dit ene testexemplaar leverde op één dag het record van 216.000 kWh, pakweg net zo veel als 65 Nederlandse huishoudens in een heel jaar verbruiken...



De jongste Duitse veiling belooft veel goeds voor de volgende veiling in Nederland. Je durft het bijna niet te geloven, maar ook hier zou de subsidie nu rap richting nul moeten kelderen.

