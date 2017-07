Energie verkopen kost een sloot aan energie

Ons energiesysteem is al meer dan een eeuw oud: een bedrijf wekt centraal stroom op en levert dat aan consumenten, die in ruil geld overmaken naar het bedrijf. Heel eenvoudig en overzichtelijk. Maar sinds kort is die consument ook producent en levert hij stroom die zijn zonnepanelen opwekken en zelf niet nodig heeft. Die gaat het net op en belast zo het net, terwijl op den duur de vergoeding voor die geleverde stroom veel lager dreigt te worden dan de prijs die voor afgenomen stroom wordt betaald.

Lees verder na de advertentie

Slimmer lijkt het daarom als de stroom aan buren kan worden verkocht. Dan is het net slechts lokaal licht belast en de buren zullen voor die stroom de volle prijs willen betalen. En hetzelfde verhaal gaat op voor stroom uit (auto)batterijen die niet onmiddellijk nodig is voor de auto of ander eigen gebruik.

Maar hoe verreken je een paar kilowattuurtjes met buurman A en nog weer een paar met buurman B, C etc? Tijd voor het moderne toverwoord: blockchain. Blockchain is de technologie die op internet de handel met behulp van bitcoins mogelijk maakt. De digitale munt lijkt ideaal voor hackers om te illegaal te kopiëren, of met betalingen te knoeien, maar niets is minder waar. Blockchain maakt kopieën van betalingen op een groot aantal computers in een netwerk en beveiligt die zó goed dat ze niet te kraken zijn.

Je hebt bij blockchain geen bank meer nodig om een betaling veilig te kunnen verrichten. Dat scheelt veel kosten, en dus wordt het handelen in kwh's ter waarde van een paar cent zo ook reëel.

Als voorvechter van duurzame energie wil je natuurlijk niet vele kwh's verkwisten om één kwh te kunnen verkopen

Ware het niet dat blockchain energie vreet. Het gebruik van veel computers, en vooral de ingewikkelde berekeningen waarmee de veiligheid wordt gegarandeerd, slurpen per transactie tientallen kwh's! Pakweg 5000 keer zo veel energie als wat voor een betaling per creditcard nodig is. Weliswaar gebeurt dat op anonieme computers in een netwerk, en jij als verkoper van zonnepanelenstroom merkt daar niks van, maar als voorvechter van duurzame energie wil je natuurlijk niet vele kWh's verkwisten om één kWh te kunnen verkopen.

Dus wordt er nu gewerkt aan een veel zuiniger variant van blockchain. Die gebruikt veel simpelere berekeningen om transacties te beveiligen. Daardoor is nog maar een fractie van de energie nodig die het originele blockchain vergt. Maar de beveiliging is dan ook veel minder sterk. Voor handel in kleine beetjes energie is dat misschien niet zo erg. Voor handel waarbij het om grote bedragen gaat, zul je toch de extra veilige variant willen. Het is te hopen dat ze ook daarvoor wat op het energieverbruik vinden, of dat de bitcoin niet populair wordt...

De Energy Web Foundation wil blockchain invoeren voor energiehandel; tot de eerste leden behoren onder meer Shell en Stedin.

Voor energiehandel tussen consumenten onderling wordt echter al nadrukkelijk op blockchain gegokt. Het zijn niet de minsten die dit promoten. Tennet, Vandebron, de Duitse batterijfabrikant Sonnen en IBM doen er bijvoorbeeld samen een proef mee.

Op wereldschaal is er de Energy Web Foundation die blockchain wil invoeren voor energiehandel. Tot de eerste leden van dit EWF behoren onder meer Shell en Stedin. Shell zal daarbij wellicht de snellaaders langs snelwegen in gedachten hebben die gaandeweg zijn benzinepompen zullen vervangen. Maar evenzeer zal de auto-accu die thuis als tijdelijke buurtbatterij fungeert voor Shell interessant worden.

Lees ook: Britse batterij maakt ook buren blij

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.