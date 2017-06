Energie uit zon en wind groeit veel sneller dan verwacht

Dat concludeert Bloomberg New Energy Finance (BNEF), een Brits adviesbureau op het gebied van duurzame en schone energie, in haar jaarlijkse vooruitblik op de wereldwijde energiesector. Aan het onderzoek werkten 65 BNEF specialisten in duurzame technologie mee uit twaalf landen.

Zon en wind goedkoper

Volgens het scenario dat Bloomberg schetst zal groene energie veel sneller commercieel aantrekkelijk worden dan tot nu toe werd gedacht. Voor zonne-energie is dat zelfs nu al het geval. De onderzoeksgroep schatte dat zonne-energie in een aantal landen, waaronder Duitsland, Australië, Verenigde Staten, Spanje en Italië, al even goedkoop is als kolen. Naar verwachting zal dat in 2021 ook gelden voor snelgroeiende markten als China en India. In 2040 zullen de kosten van zonne-energie zelfs gedaald zijn met 66 procent.

Voor windenergie geldt eenzelfde scenario. Zo verwacht Bloomberg dat de kosten van offshore windparken, tot nu toe de duurste manier om energie op te wekken, in 2040 met 71 procent zijn gedaald door onder andere ervaring, concurrentie en schaalvoordelen. Gezamenlijk zullen zon en wind in 2040 bijna de helft uitmaken van de wereldwijde opslag van energie, ten opzichte van twaalf procent nu. Daarnaast zal 34 procent van de opgewekte energie komen van zon en wind, vergeleken met vijf procent nu.

De toename in zonne- en windenergie zal volgens de specialisten ten koste gaan van kolen. Naar schatting zal 369 gigawatt aan kolenprojecten afgeblazen worden. Ter vergelijking: dat is net zoveel energie als in Duitsland en Brazilië samen wordt opgewekt. Zelfs in de Verenigde Staten zal de capaciteit van kolen naar verwachting dalen, ondanks de promotie van fossiele brandstoffen door president Donald Trump.