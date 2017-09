Energie uit een soep van mest en bietenpunten

Hij is directeur van een technische fabriek. Maar ingenieur Frank de Bruijn (50) ziet zichzelf ook wel als een topkok. Want zijn bedrijf Groen Gas Almere (GGA), dat vorige week opende, is constant op jacht naar het ultieme recept om de installatie mee te voeden. Vooralsnog bestaat dat recept uit: 60 procent mest, een flink portie bietenpunten, aangelengd met maïsrestanten en natuurlijke olie. Die ingrediënten worden, als één dikke soep, in het hart van de fabriek opgewarmd. Daarbij ontstaat gas. Dat gas krijgt een reinigingsbeurt en -voilà- daar is dan het eindproduct dat De Bruijn verkoopt. Groen gas.

Het groene gas gaat het energienet op, richting huizen en bedrijven

De Bruijn werpt een blik op computerschermen in de controlekamer van de fabriek, op een afgelegen industrieterreintje in Almere. Hij knikt tevreden. Alles in orde. “De kwaliteit van ons gas moet altijd hoog zijn”, zegt de technicus. “Dat meten we.”

Het groene gas gaat het energienet op, richting huizen en bedrijven. Vlak daarvoor krijgt het nog vlug een kunstmatig geurtje mee; zodat het net als aardgas uit de grond snel geroken wordt. Wel zo veilig, bij een gaslek.

Voordat het groene gas definitief in de buizen van energienetbedrijf Liander verdwijnt, moet het nog wel langs een laatste controlepunt. Als de samenstelling van groen gas genoeg lijkt op ‘echt’ aardgas, uit Groningen, dan is het goed. Maar als er iets niet aan deugt, dan verslikt die controlemachine zich er direct in. Een ‘poortwachter’ is het. De klep slaat dicht en GGA kan geen gas meer produceren en leveren. “Dat moeten we natuurlijk niet hebben”, zegt De Bruijn. Zijn bedrijf heeft een bioloog in dienst, die meedenkt over de beste mix van mest en reststoffen. “Het is topsport.” Kalvermest is het best, zegt de directeur. Op poep van varkens of kippen draait de machine ook. Maar dat is natter, lastiger te verwerken.

Pionierswerk In de testfase van GGA, de afgelopen maanden, stond er soms zomaar een boer met zijn vrachtwagen voor de deur. De vraag: kan ik mijn mesttank hier even legen? Veel geld vroegen ze niet. “Dat zijn de cowboys in deze markt”, volgens De Bruijn. Hij stuurt ‘gelukszoekers’ weg. Want De Bruijn wil precies weten welke spullen hij in zijn machines stopt. Dat moet ook, om aan duurzaamheidseisen te voldoen. Het is nog pionierswerk, zegt de directeur. Er staan in Nederland al wel andere vergisters om groen gas te maken. Bij boeren, of bij bedrijven die zelf energie willen maken van hun restproduct, zoals Suikerunie en Aviko. “Maar toch: deze hele markt staat nog in de kinderschoenen”, zegt De Bruijn. In het Nederlandse gasnetwerk is nog minder dan 1 procent (2016: 81 miljoen kuub) groen gas. Dit telt officieel mee als duurzame energie. Geheel onomstreden is dit niet. Critici zoals de Partij voor de Dieren zeggen: pas op, want grootschalige mestvergisting houdt de bio-industrie in stand. Maar formeel is het schone energie en Nederland wil en moet dit aandeel vergroten om te voldoen aan milieuafspraken. Fabrikanten van groen gas krijgen subsidie. “Was dat niet zo, dan stond de fabriek in Almere er nu niet”, zegt De Bruijn. Operator bij de vergisters van de fabriek Groen Gas Almere. © Bram Petraeus De directeur loopt over het terrein van zijn fabriek. Hij wijst op torenhoge silo’s. Daar zit mest in, drabbig spul. Vrachtwagens komen dat hier tegen betaling afleveren. Op de grond ligt nog een hoop droge mest. Er hangt een zurige stank bij de fabriek. Buiten op de grond liggen ook bergen van snippertjes graan en koren, restjes die verder onbruikbaar zijn. “We zijn blij dat er hier in de omgeving roofvogels zitten, valken en sperwers. Die houden het ongedierte weg. Prettige buren!” Groen Gas Almere gaat jaarlijks 40.000 ton aan mest en resten verwerken Groen Gas Almere gaat jaarlijks 40.000 ton aan mest en resten verwerken. Daar maakt het bedrijf jaarlijks 4 miljoen kuub groen gas mee, goed voor 2500 huizen. Daarmee hoort het bedrijf bij de middenmoot. Veel boeren hebben een kleine vergister staan voor eigen gebruik. Bermgras of groente-, fruit- en tuinafval kan er ook soms in. Groen gas uit stoffen die niet meer kunnen worden gegeten door mensen of dieren gelden als het meest duurzaam. Slechts énkele bedrijven zijn in staat om flink meer groen gas te maken dan GGA.

Broeikasgas Wat het bedrijf in Almere doet, geldt echt nog als bijzonder. “En we doen hier zelfs nog iets extra’s”, zegt De Bruijn. Hij wijst op een meterslange metalen silo. Daar zit broeikasgas in. Normaal gaat de CO2-uitstoot van een fabriek voor groen gas de lucht in. Maar alle CO2 die GGA zelf veroorzaakt, jaarlijks 5000 ton, wordt opgevangen. De vraag naar groen gas neemt toe, merken ze bij Essent. Dat is beter voor het milieu, vanzelfsprekend. Maar het bedrijf kan er ook extra geld mee verdienen. Want glastuinbouwbedrijven in het Westland staan te springen om broeikasgassen. Voor hun planten en bloemen is dat gas voeding, voor de groei. Voordat het op transport kan wordt het broeikasgas vloeibaar gemaakt. Dat gebeurt door het ijskoud te maken. In de fabriek is goed te zien waar dat gebeurt. Op één van de buizen zit een dikke witte ijsklomp. CO2 wordt daar afgekoeld tot min 160 graden Celsius, dan is het vloeibaar. Tuinders ontdooien het weer, zodat ze gas hebben voor hun kas. Al het groene gas van GGA gaat naar energiebedrijf Essent, dat het weer aan huizen en bedrijven aanbiedt. De vraag naar groen gas neemt toe, merken ze bij Essent. “Duurzame stroom kennen mensen al”, zegt manager Tim Wijnen van het energiebedrijf, dat vooral fossiele energie verkoopt maar dat groener wil worden. “Door de hele discussie over gas uit Groningen en Rusland ontdekt men groen gas ook.” Voor Essent is dit ook commercieel interessant, want groen gas is vanwege de schaarste duurder dan aardgas. “De prijs ligt snel 25 procent hoger”, zegt Wijnen. Omdat het aanbod laag is, kunnen energiebedrijven maar aan een kleine groep afnemers groen gas leveren.

Gecompenseerd gas Wat er nog wel bestaat: gecompenseerd gas. Dat bieden veel energiebedrijven aan. Energieklanten kopen dan eigenlijk gewoon aardgas, maar om de vervuiling daarvan weg te poetsen worden bomen geplant of beschermd. Essent doet dat bijvoorbeeld in Peru, Zuid-Amerika. “Compensatie is een manier om gasverbruik duurzamer te maken”, zegt Wijnen. Maar beter nog is om een huis zo duurzaam te maken dat er helemaal geen gas meer nodig is. Of anders: groen gas gebruiken. Essent denkt dat het aandeel van groen gas in Nederland kan groeien van de huidige 1 procent naar 10 procent. Industrie die niet zomaar zonder aardgas kan, zou dan redelijk verantwoord kunnen blijven draaien. Sommige auto’s kunnen er ook op rijden. Zolang er nog weinig groen gas is in Nederland, willen ener­gie­be­drij­ven het ook gaan importeren uit het buitenland. Zolang er nog weinig groen gas is in Nederland, willen energiebedrijven het ook gaan importeren uit het buitenland. Maar dit ligt nog politiek gevoelig. Want haal je groen gas van over de grens, is de vrees, dan wordt telling en controle lastiger. Bij de import van groene stroom uit het buitenland zijn in het verleden ook misstanden geconstateerd, zoals dubbeltelling. “Van zulke ingewikkelde certificatenhandel hebben we geleerd”, zegt Wijnen. Volgens hem kan groen gas zonder gesjoemel uit Denemarken of Engeland komen. Maar minister Kamp (Economische Zaken, VVD) wil eerst goed uitzoeken of de internationale uitwisseling van groen gas volledig fraudebestendig is. Het is niet de bedoeling dat twee landen hetzelfde groene gas meetellen voor hun eigen klimaatdoel, zoals dat jaren geleden wel eens aan het licht kwam bij groene stroom. “Het vertrouwen moet groeien”, zegt directeur De Bruijn, zittend op een barkruk in het koffiekamertje van de fabriek. “De markt voor groen gas moet haar onvolwassenheid kwijt.” Dat moeten de bedrijven doen, maar moderne overheidsregels zijn ook nodig. ‘We gaan allemaal van het gas af, het gasnet zal verdwijnen’, zo hoort hij vaak zeggen. Maar voor het allemaal zover is, denkt de Bruijn, kan hij nog heel wat kuubs groen gas ‘brouwen’ in de grote mestketel.

