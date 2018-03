En al die andere grote grazers in Nederland dan? Laten sterven of bijvoeren?

Hun stelling zetten ze kracht bij door een berg hooi voor de deur van het provinciehuis van Flevoland te leggen. Het experiment Oostvaardersplassen is mislukt, vinden zij, de dieren moeten weg, of ze moeten in ieder geval naar plekken met meer voedsel kunnen.

Naar het Horsterwold bijvoorbeeld, via een aan te leggen natuurcorridor. Ook de directeur van het Wereld Natuur Fonds vindt dat een prima oplossing. Dat was ooit ook het plan, maar staatssecretaris Henk Bleker (CDA) van landbouw zette daar in 2011 een streep door. Het is ook echt geen oplossing, zei hij zondagavond in Nieuwsuur. “Dan vertrekken alle dieren uit de Oostvaardersplassen, die willen daar helemaal niet zijn.”

Zijn suggestie: of je accepteert honger en sterfte, of je gaat beheren. Andere gebieden in Nederland laten zien dat het kan, hoe groot de verschillen met de Oostvaardersplassen ook zijn. “Kijk naar wat er op de Veluwe gebeurt. Je kijkt hoeveel dieren een gebied aankan, en kijkt op basis daarvan van hoeveel dieren je afscheid moet nemen.” Dat kan op verschillende manieren, aldus Bleker. Verplaatsen naar andere gebieden of preventief afschieten. Dus niet: zwaar verzwakte grazers afschieten, zoals in de Oostvaardersplassen sinds 1 december gebeurde. Zevenhonderd dieren werden afgeschoten. En dan wel opeten, dat vlees. Zo is er weer een mening bij in de discussie rond de Oostvaardersplassen.

Ondertussen lopen er nog veel meer grazers door Nederland. Edelherten op de Veluwe, damherten in de Waterleidingduinen en konikpaarden en gallowayrunderen in de kleine Maasvallei. En in elk gebied worden eigen beheerkeuzes gemaakt. Wat opvalt: ook in die gebieden hebben de dieren ’s winters honger, ook in die gebieden wordt er geschoten om de populatie in toom te houden en is bijvoeren, waar de ophef in de Oostvaardersplassen mee begon, ongewenst.

Dat is dan ook het enige onnodig lijden waar op de Veluwe op geanticipeerd wordt. Want ook daar sterven de dieren in de winter van de honger en de kou. “Dat hoort erbij. Voor alle dieren is de winter een moeilijke periode met minder voedsel, ook op de Veluwe.” Maar preventief afschieten zoals in de Oostvaardersplassen, gebeurt op de Veluwe niet.

Een maatschappelijk compromis, noemt Mooij het aantal: de bewoners behouden ‘hun’ herten en de overlast vermindert. Althans, dat is de bedoeling, monitoring moet uitwijzen of het echt werkt. Bijvoeren doen ze in de Waterleidingduinen niet, lijdende dieren die de winter niet zullen overleven worden afgeschoten.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Bewoners kwamen op voor ‘hun’ herten, dierenorganisaties spanden rechtszaken aan. Toch ging het afschieten door. In 2021 mogen er nog achthonderd damherten rondlopen in de Waterleidingduinen, meldt Linda Mooij van Waternet, dat de Waterleidingduinen beheert. “Van november tot en met maart worden er gemiddeld tachtig dieren per week afgeschoten.”

De Maasvallei

Grote grazers kun je ‘oogsten’. Zo noemt ecoloog Hettie Meertens het, als er loslopende paarden en runderen weg moeten uit het Limburgse natuurgebied De Maasvallei. Oogsten gebeurt jaarlijks, wanneer de loslopende konikpaarden en gallowayrunderen tientallen kleintjes baren. Evenzoveel oudere grazers worden dan naar een (soms buitenlands) natuurgebied gebracht. Of ze worden geslacht, om als ‘Wildernisvlees’ over de toonbank te gaan.

Zo begrenzen ARK en Free Nature, ingehuurd door Staatsbosbeheer, de populatie in het gebied, waar aan weerszijden hekken staan. In 2012 werden de dieren er neergezet. “Het zijn er en blijven er zo’n tachtig, op 100 hectare grond”, zegt Meertens. De Oostvaardersplassen is heel anders, zegt ze. Veel groter, vierkanter, met hogere dichtheid van grote grazers, met formele wildstatus. “Het staat dichter bij wilde natuur.” In de Maasvallei houden beheerders elke winter in de gaten of de dieren genoeg vet op de botten houden. Ze laten geen dieren omkomen. Als het nodig is gaat de beheerder over tot bijvoeren, maar met tegenzin. “Je verstoort de hiërarchie in de groep.”

Dat bijvoeren in de Oostvaardersplassen normaal gesproken bij winterkou niet gebeurt (nu wel, onder druk van actievoerders) snapt Meertens goed. “Het zijn geen huisdieren. Sterfte hoort bij wild.” Dat er in Flevoland kadavers van dieren in de natuur blijven liggen komt de ecologie ten goede, zegt Meertens. Voor insecten en grote aaseters, zoals de zeearend, is het een feestmaal. “Door onze aanpak in Limburg missen wij zulke biodiversiteit.”

