Elk nieuw kabinet heeft dezelfde groene plicht

“Nederland heeft zich aan drie kanten gecommitteerd”, zei oud-minister Ed Nijpels (VVD) woensdag op een congres van energievakblad Energeia in Amsterdam. In het energieakkoord, het klimaatpact van Parijs én in Brussel. “Er is nu klimaatactie nodig: dat geldt voor alle partijen evenzeer”, aldus Nijpels, die nu bij de Sociaal Economische Raad (Ser) toeziet op Nederlandse energieafspraken.

Dat GroenLinks-leider Klaver opstapte van de onderhandelingstafel van Tjeenk Willink, is volgens de VVD-coryfee, bekend als ‘groene ’liberaal’, ‘verdomd jammer’. “De partij heeft verstandige ideeën voor energie en klimaat.” Maar ook zonder de gepeperde inbreng van Klaver kan een nieuw kabinet niet onder veel strengere milieuafspraken heen, zegt Nijpels. Meer windmolens en zonnepanelen zijn nodig, CO2-uitstoot moet omlaag.

Geen keuzevrijheid

Zijn visie past goed bij de reacties van milieuclubs. Ook zij reageerden teleurgesteld, maar opvallend laconiek op het klappen van de laatste formatiepoging met GroenLinks. “Het is 2017: milieubeleid is geen dossier meer dat alleen thuishoort bij GroenLinks”, stelde Greenpeace. Milieuclubs rekenen nog steeds op een stevige klimaatparagraaf in een regeerakkoord. Nijpels ook. “Er wordt soms over energie en klimaat gesproken alsof Den Haag nog gezellig wat moet gaan bedenken. Maar die keuzevrijheid is er helemaal niet.”

Er wordt soms over energie en klimaat gesproken alsof Den Haag nog gezellig wat moet gaan bedenken. Maar die keuzevrijheid is er helemaal niet. Oud-minister Ed Nijpels (VVD)

CDA en VVD, de beoogde basis van een nieuwe coalitie, staan bekend om matige ambitie voor de omschakeling naar schone energie. “Maar links of rechts”, een nieuw kabinet moet 16 procent duurzame energie bereiken in 2023 (nu 6 procent). Brussel eist een vijfjarenplan van Nederland en het mondiale ‘Parijs-akkoord’ eist dat Nederland in 2050 volledig groen is. Nijpels: “We zijn hier internationaal toe verplicht, ook voor de generatie na ons.”