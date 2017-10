Eindelijk ben ik mijn eigen energieklant

Al weer flink wat jaren geleden heb ik een bescheiden bijdrage geleverd aan het oprichten van de coöperatie Bergen Energie (die inzet hield op door heel veel werk voor de coöperatie Bergen Breedband...) Van meet af aan was het idee dat Bergen Energie niet alleen de productie van duurzame energie zou stimuleren, maar die energie ook aan de eigen Bergense bevolking zou gaan leveren.

Dat moment breekt nu aan! Samen met 34 andere duurzame-energie-initiatieven in het hele land heeft 'mijn' coöperatie een gemeenschappelijk energiebedrijf opgericht dat niet alleen qua duurzaamheid maar ook met zijn collectieve karakter goed bij mijn visie op de nieuwe energiewereld past.

Over een paar dagen ruil ik Greenchoice (dank voor al die jaren met groene energie, mensen) in voor om. Vanaf dan verbruik ik niet alleen stroom en produceer ik die ook (dat doe ik met panelen op mijn dak en een aandeel in een Bergense zonneweide), maar lever ik die lokale energie ook weer aan mijzelf en mijn buren (als die tenminste ook 'om' gaan). En als kers op de taart deel ik ook mee in de winst die op die verkoop aan mijzelf wordt gemaakt.

Bij gas is het nog even een ander verhaal. Ik produceer zelf geen groen gas (nou ja, niet noemenswaardig veel...) en ook Nederland als geheel heeft te weinig biogas voor een duurzame gasvoorziening. Dus het Groningse gas dat ik verstook, wordt vergroend door het te compenseren, met de bouw van windmolens in India in het geval van om. Maar zoals bekend bij lezers van mijn weblog heb ik mijn huis al fors geïsoleerd en hoop ik over enkele jaren de gaskraan definitief te kunnen dichtdraaien door over te stappen op warmtepompen.

Dan stijgt bij mij thuis het stroomverbruik sterk, en dat nog los van de komst van een elektrische auto. Kortom: als ik mezelf als klant serieus neem, moet ik mijn stroomproductie de komende tijd dus flink opschroeven. Binnenkort hoop ik daar weer een volgende stap in te zetten. Ik houd u op de hoogte.

In zijn weblog Vincent wil Zon belicht Vincent Dekker allerlei innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis.