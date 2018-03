Eilandstaatje Samoa roept zijn wateren uit tot haaienreservaat

Samoa volgt hiermee het voorbeeld van andere archipels als Palau, Kiribati, de Cookeilanden en Nieuw-Zeeland. “Laten we samen deze bedreigde diersoorten behouden voor toekomstige generaties”, aldus premier Tuilaepa Seilele in de lokale krant Samoa Observer.

Het reservaat betekent niet dat je als lokale Samoaan niet meer de zee op mag om een haai te vangen om je gezin te voeden Jennifer Sawada, activiste

Haaien kampen zeker sinds de horrorfilm ‘Jaws’ uit de jaren zeventig met een hardnekkig imagoprobleem. Voor veel mensen zijn het bloeddorstige monsters die loeren op zwemmers en surfers.

Maar volgens dierenbeschermers vallen haaien zelden mensen aan en zijn ze cruciaal voor het ecologisch evenwicht. Haaien doden vooral relatief zwakke en zieke zeedieren, waardoor de sterkere overleven en zich voortplanten. “Ze helpen om oceanen gezond te houden”, zegt activiste Jennifer Sawada.

Tot bezorgdheid van dierenbeschermers lopen haaienpopulaties wereldwijd hard terug en worden sommige soorten bedreigd in hun voortbestaan. Dit komt onder meer door de stijgende welvaart in China, waar haaievinnensoep een delicatesse is.