Eigenaren asbestdak draaien zelf op voor de gestegen kosten van sanering

Duizenden huizenbezitters met asbest in hun dak dreigen in financiële problemen te komen. Het kost nu tussen de 150 en 250 euro per vierkante meter om een dak te laten vervangen, terwijl dat twee jaar geleden maximaal 160 euro was. Dat blijkt uit een rondvraag bij betrokken organisaties.

Dat de kosten om asbest te verwijderen zo snel zijn gestegen, komt doordat vanaf 2025 alle daken asbestvrij moeten zijn, volgens een besluit vorige maand van de Tweede Kamer. Asbestverwijderaars en dakdekkers zijn schaars en kunnen hun prijzen verhogen.

Voorheen konden huiseigenaren subsidie krijgen, maar doordat het aantal aanvragen de afgelopen maanden snel steeg, is die pot nu al leeg. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat) stelt echter geen nieuw budget beschikbaar.

We horen dat kosten zijn gestegen en mensen helemaal geen offerte krijgen, prijzen van as­best­ver­wij­de­raars stijgen door de toegenomen vraag Lara Peters, Milieu Centraal

Lara Peters, woordvoerder asbest van de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, zegt dat de online rekenhulp die een kostenindicatie geeft voor het verwijderen en vervangen van een dak, een te rooskleurig beeld geeft. “We horen dat kosten zijn gestegen en mensen helemaal geen offerte krijgen, prijzen stijgen door de toegenomen vraag.”

De Vereniging Eigen Huis vindt dat de overheid huizenbezitters te hulp moet schieten en adviseert woningeigenaren daarom voorlopig nog te wachten met de sanering.

Rob Ekkers uit Dordrecht nam het initiatief om met zijn buren samen zestig woningen te saneren. Kosten: anderhalf miljoen euro, 25.000 euro per woning. “De financiën zijn een probleem”, zegt Ekkers, die naast eigenaar van een asbestdak voorzitter is van de landelijke Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. “Je wilt als wijk collectief saneren, maar vaak zijn er één of twee eigenaren die het simpelweg niet kunnen betalen.”

80 miljoen vierkante meter In Nederland moet volgens de staatssecretaris nog ongeveer 80 miljoen vierkante meter asbestdak worden vervangen. Hoeveel daarvan in particulier bezit is, is niet bekend. Ekkers: “Bedrijven, zoals boeren, kunnen de btw tenminste nog terug vragen. Dat had ons 5000 euro per woning gescheeld.” Staatssecretaris Van Veldhoven benadrukte onlangs dat er geen btw-voordeel komt. Wel onderzoekt het ministerie een vorm van financiering voor woningeigenaren die echt geen geld hebben voor de klus. Ondertussen neemt de druk voor woningeigenaren met een asbestdak toe. Een aantal verzekeraars wil asbesthoudende daken niet meer verzekeren. Bij bijvoorbeeld Nederlands grootste verzekeraar Achmea (Centraal Beheer, FBTO, Interpolis) krijgen klanten bij schade nog 25 procent van een nieuw dak vergoed, zo besloot de verzekeraar deze zomer. Per jaar gaat dit percentage verder omlaag. De verzekeraar sorteert hiermee voor op het asbestdakenverbod, maar dit gaat de Consumentenbond te ver. “Je moet mensen eerst een reële kans bieden om in te spelen op de nieuwe situatie”, aldus een woordvoerder van de bond. Je huis dan maar verkopen lukt niet zonder aanzienlijk in de prijs te zakken stelt directeur Hans van der Ploeg van brancheorganisatie VBO Makelaar. De onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest op je dak en de kosten voor en overlast van sanering verstoren volgens hem het onderhandelings- en verkoopproces. Dit is niet alleen ongunstig voor de verkopende eigenaren, maar ook voor potentiële kopers, die het risico lopen op kosten te worden gejaagd. Het naderende verbod op asbestdaken valt samen met een oplevende economie. Dat betekent dat er meer wordt gebouwd, waardoor de vraag naar bouwvakkers enorm toeneemt. Ook dat drijft de kosten op.

‘Door het verbod is er een sterk groepsgevoel ontstaan’ Leo Enthoven voor zijn woning aan de Grutto in Deventer. © Bram Petraeus Met een doffe klap laat Leo Enthoven uit Deventer een dik dossier op tafel vallen. “Hier heb je vijftien huizen, 1600 vierkante meter dak met asbest dat moet worden vervangen. De totale kosten voor onze buurt? 400.000 euro.” Stad en land reist Enthoven af om het probleem van zijn straat aan de man te brengen. Schandalig vindt hij het, de manier waarop de overheid zomaar besloot om asbesthoudende daken te verbieden.

Enthoven loopt naar buiten en wijst naar zijn dak. Zwarte asbesthoudende leien, op het oog nog in puike staat. “Wie laat er nou regelmatig zijn dak vervangen, niemand toch? Deze daken gaan nog zo twintig jaar mee zonder iemand in gevaar te brengen.”

Maar Enthoven en zijn buren van Grutto 1 tot en met 29, alleen maar oneven getallen, hebben geen twintig maar slechts zes jaar, voordat hun dak bij wet verboden is. De daken lopen in elkaar over en moeten daarom gezamenlijk worden gesaneerd. “Het enige goede van het asbestdakenverbod is dat er in deze buurt een sterk groepsgevoel is ontstaan. Om de vier maanden komen we samen en vergaderen we, inclusief natuurlijk een gezellige nazit.”

De gepensioneerde Enthoven zit in een kerngroepje dat in de buurt de kar trekt. Hij weet alles van asbest, en dus ook dat al in 1976 in Den Haag over een verbod werd gesproken. “Dat verbod kwam pas in 1993, terwijl deze huizen zijn gebouwd in 1980. Willens en wetens werd er nog gebruik gemaakt van asbest, maar nu de rommel moet worden opgeruimd staan we er alleen voor.”

Enthoven is stellig: “Het liefst beginnen we volgend jaar, maar mogelijk wachten we tot er subsidie komt. De staatssecretaris kan wel schermen met een financiering, maar die moet je terugbetalen. Dat is voor ons niet voldoende.” Maar de Deventenaar nuanceert ook: “Natuurlijk begrijpen wij dat deze daken vroeg of laat moeten worden vervangen en wij lopen niet weg voor onze verplichting. Maar 25.000 euro per huis kán gewoon niet.”

‘Altijd hard gewerkt en nu is dit ineens mijn probleem’ Wim van der Vlis voor zijn huis aan de Muidergouw in Almere. Naast hem buurtgenoot Marja Sliedrecht. © Bram Petraeus Zijn huis in Almere is onmiskenbaar. Lange verticalen planken met daarop een puntig dak. Houtskeletbouw, zegt Wim van der Vlis. “Mooi, hè?” Alleen jammer van dat dak, vindt hij. Precies 110 vierkante meter asbesthoudende golfplaten, vergelijkbaar met 22 andere huizen aan zijn kant van de straat. Al die daken moeten vervangen worden, weet Van der Vlis. Hoe? Dat weet hij nog niet. De kosten? Zo’n 17.500 euro per woning.

Samen met buurman Hans Geijs zit Van der Vlis aan zijn keukentafel. “Sinds het verbod is er volgens mij asbesthysterie. De prijs wordt alsmaar hoger, we zijn benieuwd wat uit de nieuwe offertes komt”, zeggen de buurmannen.

De twee heren zijn er niet gerust op. “We willen liefst volgend jaar beginnen met saneren, maar dan wel met zijn allen. Er kunnen geen asbesteilandjes achterblijven omdat er buren zijn die het niet kunnen betalen”, zegt Van der Vlis. Daarnaast, weet Geijs vanwege zijn loopbaan in de bouw, is het pas bij een fiks aantal woningen rendabel om groot materieel zoals een hijskraan te laten aanrukken.

Maar Geijs, die 36 jaar in de wijk woont, weet ook dat niet iedereen de verbouwing kan betalen. Zoals zijn buurvrouw Marja Sliedrecht (70), die hij soms helpt met een klusje. Dat klopt, beaamt Sliedrecht aan de telefoon. “Ik krijg geen extra hypotheek bij de bank en met mijn spaargeld gaat zo’n verbouwing niet lukken.” De Almeerse is fel: “Ik heb altijd mijn stinkende best gedaan, hard gewerkt, kinderen opgevoed en mijn demente moeder bijgestaan. En nu is dit ineens mijn probleem, daar word ik verdrietig en nerveus van, dat ziet Hans natuurlijk ook.”

Wim van der Vlis hoopt dat hij en zijn buren vanuit Den Haag of de provincie Flevoland toch enige steun krijgen.“We overwegen om daar op te wachten, maar de vraag is of er iets komt. Ondertussen heeft mijn verzekering de dekking van mijn dak al omlaag geschroefd dus ik voel ook druk om nu aan de slag te gaan.”

