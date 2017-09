Eerste succes in strijd tegen vieze lucht smaakt naar meer

Mensen, taart! Er heerste een jubelstemming, gistermorgen bij Milieudefensie. Campagneleider Anne Knol vond met moeite een momentje om haar stuk op te peuzelen, de telefoon bleef gaan. Twee weken geleden zat ze in de rechtszaal. Daar ging ze de strijd aan tegen de Nederlandse staat, in een kort geding. Haar inzet: de 150 plekken waar nu normen worden overschreden met stikstof of fijnstof moeten direct worden aangepakt. “Maar het is zo’n ingewikkelde kwestie”, zei de landsadvocaat.

Niks ingewikkeldst aan, oordeelde de rechter van Den Haag gisteren. De zaak is eigenlijk zo klaar als een klontje. Er gelden heldere regels voor de maximale hoeveelheid vuile stoffen in de lucht.

Metingen tonen aan: op 150 plekken houdt Nederland zich er niet aan. Vooral in binnensteden en in gebieden met intensieve veehouderij. De staat moet van de rechter als de wiedeweerga een extra plan opstellen en ‘op de kortst mogelijke termijn’ alle overschrijdingen wegwerken. Bovendien mogen er geen extra plekken met te veel vervuiling in de lucht bijkomen.

Europese milieunormen gelden internationaal gezien als tórenhoog. Daar gaat een rechter niet snel aan tornen. Michiel van Driel, milieujurist

“Een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht”, noemt Anne Knol het vonnis. Maar feit is wel: het halen van normen van de meest vieze plekken, in binnensteden en bij grote boerenbedrijven, maakt de lucht in het algemeen nog niet schoon. Er wordt pas voldaan aan de minimale eisen. “Een goed begin”, zegt Knol. “En dat er nergens nieuwe plekken bij mogen komen die te vies zijn, daar ben ik ook heel blij mee.”

De kolencentrale op de Maasvlakte in de Rotterdamse Haven. © Phil Nijhuis

“Dat is inderdaad een belangrijk deel van de overwinning”, reageert milieu-advocate Vera Textor. “De uitspraak van de rechter kan dus betekenen dat projecten niet kunnen doorgaan.” “Het zou kunnen”, zegt de juriste van Nysigh Advocaten, “dat er ergens een plan ligt, voor het toestaan van 130 kilometer per uur rijden, dat er nu echt niet meer doorheen komt.” “Als een gemeente of provincie een vervuilend project goedkeurt kan de staat handhavend optreden”, zegt Textor. Dat kan dankzij de landelijke wetgeving voor luchtkwaliteit.

“Klopt, maar dat is wel heel erg moeilijk”, zegt Michiel van Driel. Hij is ook milieujurist, bij Stijl Advocaten, en hij vecht veel zaken uit over luchtkwaliteit. Een ‘monsterklus’ die eigenlijk niet haalbaar is, noemt hij de opdracht om alle overschrijdingen van stikstof en fijnstof snel te stoppen. “We leven met zoveel mensen in dit land, de economie draait op volle toeren. Dan zit je gewoon met onoplosbare knelpunten.” Hulde dat Milieudefensie de zaak heeft gewonnen zegt Van Driel, maar vergeet niet dat de lucht al ‘extreem schoon’ is, vergeleken bij de jaren zestig, tachtig.

Toch blijft de Hollandse buitenlucht te smerig, vindt Milieudefensie. “Mensen worden er ziek van, sterven gemiddeld eerder. Kwetsbare kinderlongen lopen schade op”, zegt Knol. Milieudefensie gaat daarom nog een keer naar de rechter, in een bodemprocedure. Het kort geding was slechts een voorproefje.

De volgende eis luidt: de nu geldende Europese eisen voor luchtkwaliteit moeten strenger. De overheid moet zorgen voor gezonde burgers, dat is het belangrijkste argument. Knol geeft toe: de bodemzaak is juridisch een heel ander verhaal, dan het kort geding waar ze nu dolblij mee is. Geldende milieuregels aanvechten, dat is heel andere koek dan handhaving van bestaande regels eisen, zoals in het kort geding.

In de Vereniging van Milieurechtadvocaten is de discussie al losgebarsten. Kunnen breedgedragen milieuregels aangescherpt worden, om gezondheid van mensen te verbeteren? Hoe zit dat juridisch?

“Het is moeilijk in te schatten”, zegt advocate Textor. “Je komt in een ingewikkelde, principiële discussie terecht.” Want wat is de definitie van gezonde lucht, en valt dat af te dwingen? Haar beroepsgenoot Van Driel ziet Milieudefensie niet snel winnen in de bodemzaak. “Europese milieunormen gelden internationaal gezien als tórenhoog”, zegt hij. “Daar gaat een rechter niet snel aan tornen.”

Een politieke klus Al vlug liet staatssecretaris Dijksma (milieu, PvdA) weten: Ik leg me bij de uitspraak neer. Er volgt geen hoger beroep. De staat koos daar wel voor nadat Urgenda de ietwat vergelijkbare ‘klimaatzaak’, voor CO2-vermindering, tegen de staat won. Dijksma begint aan een plan om overal aan eisen te voldoen voor schone lucht. Gemeenten en provincies moeten meedenken, over de aanpakken van vervuiling, in steden en bij veehouderijen. Dijksma gaat niet in hoger beroep. De juristen van de staat zijn de uitspraak nog wel goed aan het bestuderen. Dat doen ze vooral omdat de rechter zegt: er mag geen enkele plek bijkomen waar de kwaliteitseisen van de lucht niet gehaald worden. Dit zal de politieke discussie over nieuwe autowegen en vervuilende bedrijven op scherp zetten. GroenLinks wil dit direct stevig agenderen, zegt een woordvoerder. Nieuwe megastallen of plannen voor uitbreiding van industrie komen zo extra onder de loep te liggen. Lees ook: Het kabinet versnelt plannen tegen luchtvervuiling na uitspraak rechter

