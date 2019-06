Eerste Kamer dwarsboomt verbod op asbestdaken

Het uitstel waarmee staatssecretaris Stientje van Veldhoven de senaat op de valreep nog over de streep hoopte te trekken, mocht niet baten.

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op asbestdaken. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast en te rigoureus te werk gaat. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen. VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP stemden daarom tegen.

Provincies

Eerder trokken verschillende provincies al aan de bel: er zijn te weinig mensen om asbestdaken op te ruimen, te weinig handhavers om hierop toe te zien en sommige eigenaren hebben geen geld om hun dak te vervangen. Ondertussen is de subsidiepot van 75 miljoen euro voor de verwijdering van asbestdaken bijna leeg.

De totale oppervlakte te saneren asbestdaken is 79 miljoen vierkante meter, zo schatten de zeven provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Dat is veel meer dan de schatting die het ministerie van infrastructuur en waterstaat in zijn begroting had opgenomen: minder dan 65 miljoen vierkante meter voor alle twaalf provincies samen.