Eerste genetisch gemodificeerde zalm populair in Canada

Dat blijkt uit de eerste verkoopcijfers van het Amerikaanse bedrijf AquaBounty, dat de maker is van de zogeheten AquAdvantage. Door de genen van deze zalm zo te veranderen dat hij meer groeihormonen produceert, groeit de vis twee keer zo snel als een normale zalm. Per kilo zalm zijn er bovendien minder grondstoffen nodig.

De afgelopen maanden is er vijf ton van de snelgroeizalm verkocht in Canada. "Deze cijfers laten duidelijk zien dat klanten onze vis willen", zegt het bedrijf in een statement. "En we verheugen ons erop om de productie te verhogen om aan de groeiende vraag tegemoet te komen."

Primeur Na een discussie die meer dan twintig jaar duurde, kreeg het bedrijf AquaBounty in 2016 toestemming om de zalm te gaan verkopen in Canadese supermarkten. Het was het eerste gentech-dier dat in de schappen kwam te liggen. De Canadese regering heeft de zalm eerst vier jaar lang laten testen en kwam tot de conclusie dat de vis net zo veilig en voedzaam is als wilde zalm. Een apart etiket is om die reden dan ook niet nodig. Ondanks veel kritiek - en een verbod op de verkoop van de snelgroeizalm in de Verenigde Staten - zette Canada de verkoop van de AquAdvantage vorig jaar door. Ook koeien, kippen en varkens moeten uiteindelijk volgen Voorstanders zeggen dat de vis de overbevissing van de Atlantische zalm kan oplossen en een antwoord kan zijn op de groeiende wereldbevolking en het dreigende voedseltekort dat daaruit voorkomt. Maar tegenstanders vrezen dat de gentech-zalmen paren met wilde zalmen en de natuurlijke zalmpopulatie verstoord wordt. Ondertussen zijn onderzoekers al bezig met een dertigtal andere gentech-vissen – waaronder de tilapia en de forel - op de markt te krijgen. Ook koeien, kippen en varkens moeten uiteindelijk volgen.

