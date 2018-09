Eerst een filmfestival, nu piepers en boerenkool

Ze was, weet Helen Kranstauber nog, in Kroatië toen ze het nieuws hoorde. "Ik was daar op vakantie met familie en om er een festival te bezoeken met films over het thema voedsel. Zelf organiseerde ik zo'n festival in Amsterdam en mijn inspanningen voor het Food Film Festival brachten me in de Duurzame 100 van 2014, op nummer 82. Zoiets voelt als erkenning en waardering: wat je doet, is opgemerkt."

Lees verder na de advertentie

"Mijn interesse in het thema voedsel wakkerde aan toen ik biologie studeerde, met als specialisatie duurzaamheidsvraagstukken. Dat waren in feite maar twee vraagstukken: energie en voedsel. Via voedsel, ontdekte ik, raak je aan sociale, economische en ecologische vragen. Toen ik voor mijn afstudeeropdracht een tijd in Oeganda was, zag ik in hoe voedsel een worsteling voor mensen kan zijn. Romantische beelden die ik had van kleinschalige landbouw werden daar doorgeprikt. Wie op een bergtop in Oeganda wordt geboren kan niet kiezen of hij boer wil worden - je zult wel moeten."

Festival Terug in Nederland, zegt Kranstauber, zocht ze naar een maatschappelijk relevante toepassing van de kennis die ze had opgedaan. "Ik kwam in contact met de Youth Food Movement die zich inzet voor duurzaam eten. Op een dag zag ik de documentaire 'Food, Inc.', over de industriële landbouw en veeteelt in de Verenigde Staten. Ik was erdoor gegrepen en het inspireerde me: wij zouden vanuit de Youth Food Movement óók een festival moeten organiseren met films over voedsel. Het leek me een geweldige manier om mensen te betrekken bij het onderwerp, met beelden en verhalen." Er zijn tussen 2012 en 2015 vier edities van het Food Film Festival geweest, met Kranstauber als creatief directeur. "Ik kijk er met heel veel trots op terug", zegt ze. "Maar we merkten wel dat het elk jaar moeilijk was om de financiering rond te krijgen. Liepen we weer te leuren bij sponsors. En bij fondsen leken we voor subsidie tussen wal en schip te vallen: vielen we met ons festival nu onder cultuur of onder duurzaamheid en milieu? Het was elk jaar keihard werken, met veel inzet van vrijwilligers, familie en vrienden. Ja, het bracht me in de Duurzame 100, maar dit was niet iets om dertig jaar vol te houden. Langzaam ontgroeiden we deze manier van werken. Ermee stoppen was best een moeilijke beslissing, want het festival was echt mijn kindje. Inmiddels zijn er allerlei Food Film Festivals, maar wij waren de eerste." Haar notering in de Duurzame 100 zou eenmalig blijken te zijn. "Een jaar later stond ik niet meer in de lijst. Een bittere pil? Ach, je kunt niet ieder jaar opvallen. Maar ik noem het nog steeds wel als ik mezelf ergens introduceer."

Voedsel Ook nadat ze was gestopt met het Food Film Festival, bleef Kranstauber zich bezighouden met voedsel en duurzaamheid. Ze is eigenaar en oprichter van het Food Cabinet. 'Je kunt je afvragen hoe inhoudelijk het promoten van boerenkool is, maar gezond eten is ook een aspect van duurzaamheid' "We zijn een campagnebureau op het gebied van voedselvraagstukken. We proberen kennis, houding en gedrag van het publiek te veranderen als het gaat om voedselvraagstukken. We hebben bijvoorbeeld de campagne Power to the Pieper ontwikkeld voor de Nederlandse aardappelindustrie, om het imago van de aardappel te verbeteren. En in opdracht van supermarkt Albert Heijn deden we een campagne om boerenkool sexy te maken. We houden onze idealen daarbij scherp in het oog. Het gaat ons om maatschappelijke veranderingen. Goed, je kunt je afvragen hoe inhoudelijk het promoten van boerenkool is, maar dat heeft uiteindelijk te maken met gezond eten - dat is ook een aspect van duurzaamheid."