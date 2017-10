Eerlijke voeding aan kop in de Duurzame 100

Met zijn bedrijf Eosta probeert Engelsman ‘eerlijke prijskaartjes’ aan groente en fruit te hangen. De Vegetarische Slager Jaap Korteweg, vorige week nog op de vingers getikt vanwege de namen van zijn vleesvervangers, is nummer 2 op de lijst.

Niet biologische producten zijn te duur, maar gangbaar voedsel is te goedkoop

Winnaar Volkert Engelsman heeft afgelopen jaar een proef gedaan om de ‘echte kosten’ maar ook de baten van de teelt van biologisch en gangbaar fruit tegenover elkaar te zetten, een primeur in de wereld. Dat betekent dat effecten als uitputting of verrijking van de bodem, CO2-uitstoot en watergebruik, maar ook de sociale omstandigheden van de werknemers in de prijs meetellen. Dan blijkt: niet biologische producten zijn te duur, maar gangbaar voedsel is te goedkoop.

Kosten en baten De onafhankelijke jury van de Duurzame 100 heeft grote bewondering voor de vasthoudendheid van Engelsman om die kosten en baten in beeld te krijgen. Het ingewikkelde rekenwerk is een belangrijke stap naar een duurzamere economie, vindt de jury. “Het huidige economisch systeem is failliet”, zegt Engelsman daarover. “De begrippen winst en kosten moeten we anders gaan definiëren.” Vanavond is in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de top 25 van de lijst bekend gemaakt. Uit de negende editie van de lijst blijkt dat ons eten en de manier waarop het gemaakt wordt de gemoederen danig heeft beziggehouden afgelopen jaar. Tegen de achtergrond van de fipronilkippen, stalbranden en discussie over teveel koeien doen de alternatieven het goed. Opvallend is de tweede plaats voor Jaap Korteweg, De Vegetarische Slager. Vorige week werd Korteweg berispt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de benaming van zijn vleesvervangers. De termen ‘kipstuckjes’ en ‘gehacktballen’ zouden misleidend zijn voor de consument en moeten worden aangepast, vindt de NVWA. De producten die Korteweg ontwikkelde liggen inmiddels in de grote supermarkten, zijn eerste eigen fabriek opent binnenkort. Uit Den Haag komt tot nog toe niet het daadkrachtige milieu- en klimaatbeleid dat nodig is, vindt de jury