Een wereldprimeur voor Delfzijl: de duurzame kerosinefabriek

Het blauw van de KLM kleurt stilaan groener. De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij neemt het voortouw op het gebied van schoner vliegen en bouwt de eerste fabriek voor duurzame kerosine van Europa en de eerste in zijn soort in de wereld. Dat maakte KLM samen met zijn voornaamste partners SkyNRG en SHV Energy gisteren bekend op het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in Amstelveen.

Lees verder na de advertentie

We laten hiermee zien dat het niet blijft bij mooie be­leids­plan­nen, maar dat we het ook gewoon doen Pieter Elbers

De fabriek komt te staan in het Groningse Delfzijl en moet vanaf 2022 in bedrijf zijn. De jaarlijkse capaciteit van het complex wordt geschat op 100.000 ton duurzame kerosine per jaar, waar KLM jaarlijks 75.000 ton van zal afnemen.

“We laten hiermee zien dat het niet blijft bij mooie beleidsplannen, maar dat we het ook gewoon doen”, zei KLM-topman Pieter Elbers trots. Hij noemde het groene initiatief, waarin KLM en zijn partners samen zo’n 260 miljoen euro investeren, ‘een mooi Nederlands feestje’.

Dat feestje begon afgelopen vrijdag bij de Schiphol Groep die in Trouw aankondigde een studie te gaan doen naar het produceren van synthetische kerosine voor de luchtvaart, een vliegtuigbrandstof van water, CO2 en elektriciteit. Dit doet de Schiphol Groep op luchthaven Rotterdam The Hague.

Frituurvet De duurzame kerosine die straks uit Delfzijl komt, wordt gemaakt van olie-achtige reststoffen zoals afgewerkt frituurvet en andere plantaardige afvalolie uit de nabijgelegen industrie. Die regionale restgrondstoffen worden in de fabriek eerst schoongemaakt en uiteindelijk omgezet in een duurzaam soort vliegtuigbrandstof, die 85 procent schoner is dan reguliere kerosine. Het groene goedje wordt vervolgens per boot naar Schiphol vervoerd. Als de fabriek op volle kracht draait, draagt de faciliteit in Delfzijl bij aan een jaarlijkse afname van de CO2-uitstoot met zo’n 270.000 ton. KLM heeft zich voor ten minste de eerste tien jaar verbonden aan het project door in die periode gegarandeerd driekwart van de jaarproductie van de fabriek af te nemen. Pieter Elbers: “Dat is ongeveer 2 procent van wat we jaarlijks gebruiken. De uitstoot die we ermee reduceren staat ongeveer gelijk aan 1000 vluchten van Amsterdam naar Rio de Janeiro en weer terug.” Volgens Elbers geeft KLM met het investeren in deze biokerosine fabriek ‘het signaal af dat het duurzaamheid serieus neemt’. “We hebben de vloot vernieuwd – en gaan daar ook mee door – en daar komt dit dus nu bij.”

Elektrisch De biobrandstof is aanzienlijk duurder dan gewone kerosine, maar kan door subsidies zelfs onder de prijs van reguliere kerosine komen. De vliegtuigbrandstof uit Delfzijl wordt geleverd door SkyNRG. Volgens de topman van het bedrijf, Maarten van Dijk, is het logischer om nu te investeren in deze fabriek dan wachten op andere schonere ontwikkelingen in de luchtvaart: “Het duurt nog zeker dertig jaar voordat er elektrisch wordt gevlogen. Bovendien is deze businesscase voor ons aantrekkelijk.” Dat komt onder meer doordat bij de productie van groene kerosine duurzame propaan als restproduct ontstaat. Dat wordt afgenomen door de derde grote partner, energieleverancier SHV Energy. Andere partijen die bij de revolutionaire fabriek in Delfzijl betrokken zijn, zijn onder meer Arcadis, De Schiphol Groep en Gasunie.

Lees ook: