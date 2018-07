Een warmtenet? Dat vindt de consument veel te ingewikkeld

Als ze gasloos willen gaan wonen, denken de meeste Nederlanders (28 procent) allereerst aan zonnepanelen met een elektrische warmtepomp erbij. Een collectief warmtenet in de buurt, dat energie levert via buizen vol warm water, is bij veel minder mensen in trek (18 procent), blijkt uit een landelijke peiling van Hier Klimaatbureau, voorlichter over energieverbruik. "Aan het warmtenet kleeft een slecht imago", zegt expert Susanne van Suylekom van Hier. "Ten onrechte."

© Brechtje Rood

Ons advies: je huis isoleren en overstappen op inductiekoken kan nu direct. Wacht even met de rest. Susanne van Suylekom

Waarom is het warmtenet vrij impopulair? "Onbekend maakt onbemind, dat speelt mee. Er is veel aandacht voor gasloos wonen, een meerderheid van 57 procent wil het, vanwege Groningen en het klimaat. Televisie en andere media tonen vooral huizen met zonnedak en warmtepomp als duurzaam alternatief. Want ja, een warmtenet zie je niet. Wat ook meespeelt is het idee dat warmtenetten duur en moeilijk zijn en niet schoon, gestookt met energie van vuile fabrieken of alsnog uit gas." Susanne van Suylekom © rv

Dat is niet zo? "Dat hoeft zeker niet. Bij een warmtenet komt warm water direct je huis in, je kunt ermee douchen en de bestaande verwarming vullen. Die warmte kan van allerlei schone bronnen komen. Soms restwarmte van een bedrijf, maar ook van geothermie uit de bodem, uit het oppervlaktewater, van datacenters, noem maar op. Als de warmte een te lage temperatuur heeft, kun je die opkrikken met een elektrische pomp erbij. In veel gevallen kan een hele wijk erop overstappen, of zelfs een hele gemeente. Zo'n collectieve aanpak kan relatief goedkoop uitpakken."

Diederik Samsom van het Klimaatakkoord zegt: iedereen moet van het gas, maar trek niet massaal uw cv-ketel van de muur. Heeft hij gelijk? "Jazeker. Al zijn er wel uitzonderingen. Als je in een vrij nieuw huis woont en je cv-ketel gaat stuk, dan kun je direct de (hybride) warmtepomp plaatsen. Maar bij oudere huizen moet je eerst isoleren. Vaak blijft het ook dan behoorlijk lastig om helemaal op elektriciteit over te stappen. Een collectief warmtenet, en soms groen gas in de buizen, kan dan de beste oplossing blijken. Ons advies: je huis isoleren en overstappen op inductiekoken kan nu direct. Wacht met de rest even tot de gemeente met warmteplannen komt, dit moet uiterlijk 2021."

Bijna de helft van de mensen vreest voor hoge kosten, toont jullie peiling. "Angst en weerstand zijn verklaarbaar, een huis duurzaam maken kost tienduizenden euro's. Alleen, haak niet direct af. Er zijn veel financieel experts die werken aan financiële modellen om gasloos wonen voor iedereen haalbaar te maken."

