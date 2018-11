Een ware plaag van wantsen die warmte zien

Een jaar geleden schreef ik bovenstaande alinea, en dit jaar krijg ik nog veel meer vragen over de bladpootrandwants. Met afstand de vaakst gestelde lezersvraag betreft deze Leptoglossus occidentalis, door de vraagsteller meestal een kever of tor genoemd. Maar een wants is een wants, geen kever. Occidentalis betekent westers, en dat is geen slechte naam, want de wants is ruim tien jaar geleden vanuit Amerika in Europa beland. En hier begon hij aan een toename die blijkbaar nog niet is uitgeraasd.

Lees verder na de advertentie

Ze kunnen een beetje stinken als u ze oppakt, ze laten winden als verdediging

Kreeg ik de laatste jaren in de herfst elke keer een paar foto’s meer van dit twee centimeter lange, grillige insect opgestuurd, nu zijn het er niet alleen meer, maar maken meerdere lezers melding van heuse plagen. Woningen en caravans worden overspoeld door tientallen, nee honderden bladpootrandwantsen. Mensen vrezen dat de diertjes bijten of steken, en weten zich geen raad.