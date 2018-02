Een vogel met het geluid van een drilboor

Singapore, de nette wijk Tiong Bahru. Mannen van middelbare leeftijd lopen met kooitjes richting een grasveld waar hoge palen staan. Ze zijn uit heel Singapore gekomen om hun zangvogels te laten optreden. De kooien worden hoog in de palen gehesen, de kleurrijke doeken om de beurt van de tralies getrokken. Zodra de vogels het daglicht zien beginnen ze wonderschoon te fluiten. De trotse baasjes en juryleden luisteren aandachtig naar de zuiverheid van de stemmen. "We zijn gericht op de klankverschillen tussen de vogels. We willen een mooie melodie en een fijn ritme horen, dus zuivere en lange tonen", legt een jurylid uit. "De Javaanse Myna? Nee die hebben we hier niet. Die zingt lelijk, je hoort ze overal in Singapore krijsen. Die vogel is de terrorist van de stad."

Slechte combinatie

Opmerkelijk. Want ooit was de Javaanse Myna een van de meest geliefde zangvogels. De Myna is een bijzondere vogel, die niet alleen prachtig kan zingen, maar ook geluiden uit zijn omgeving kan kopiëren. Die laatste, unieke kwaliteit blijkt echter tevens zijn grote valkuil. Het kopiëren van gezellige liedjes of menselijke uitspraken is vermakelijk en bijzonder, maar wat gebeurt er als de vogel de geluiden van een lawaaiige stad nabootst in zijn zang?

Meer vogels en minder groen, dat is een slechte combinatie

Dat is precies wat er gebeurt in de jaren zestig van de twintigste eeuw. En het had niet kunnen gebeuren zonder de razendsnelle stedelijke groei in Singapore. In de eerste helft van de twintigste eeuw bestaat Singapore nog vooral uit tropische rubberplantages. Veel verschil met zijn moederland Indonesië is er niet en de Myna plant zich lustig voort - niet alleen binnen de kooitjes van de vogelliefhebbers. Naast de Myna doet ook de geïmporteerde kraai het ongewild goed. Die is vanaf de jaren vijftig als gastarbeider ingevlogen om koffieplantages schoon te houden. Maar omdat hij de rupsen smakeloos vond heeft hij de plantages al snel verlaten en zijn toevlucht genomen tot de parken en buitenwijken van Singapore, waar de Myna inmiddels ook veelvuldig te vinden was.

Terwijl de Myna-populatie gestaag groeit, dijt ook de stedelijke omgeving uit en wordt de jungle teruggedrongen. Meer vogels en minder groen, dat is een slechte combinatie.

De snelle ontwikkeling van Singapore wordt in volle gang gezet onder de dwingende en bezielende leiding van aartsvader Lee Kuan Yew. Singapore had zich op 31 augustus 1963 onafhankelijk verklaard van het Britse Rijk en in 1965 eveneens van Maleisië. Lee wordt premier en Singapore groeit in de jaren erna uit tot een mini-welvaartsstaat, met een sterke economie, een goed werkend overheidsapparaat en een heldere stedenbouwkundige structuur.