Dat lijkt me wel erg groot; de bekende zeebanketauteur Alan Davidson houdt het in zijn standaardwerk 'North Atlantic Seafood' op tweeënhalve meter. Maar ook dat is toch flink aan de maat. Een vis als een vloerkleed, dat zie je niet vaak.

Deze week viel in een persberichtje te lezen dat een visser uit Den Helder een heilbot heeft gevangen van 1,82 meter lang, met een gewicht tussen 70 en 80 kilo. Op een of andere manier sprak dit bericht me meteen aan, wat ongetwijfeld te maken heeft met het simpele feit dat schrijver dezes 1,82 meter lang is en een gewicht heeft dat zich sinds heugenis eveneens tussen 70 en 80 kilo bevindt. U snapt dat ik daarom enige vage affiniteit met de gevangen heilbot voelde. Die bijna-menselijkheid van zijn platvis werd ook door de Helderse visser herkend: 'Dit is echt een bijzondere vangst, het is gewoon een mens dat eraan hangt', zo liet hij optekenen.

Heilbotten leven in de noordelijke Atlantische Oceaan, maar worden zelden in ons ondiepe en zanderige deel van de Noordzee aangetroffen omdat ze liever op wat grotere diepte vertoeven. De heilbot die deze week aan land werd gebracht, is opgevist tussen Denemarken en Noorwegen, in een wat dieper deel van de Noordzee. Hangend aan een takel werd de kolossale platvis gefotografeerd, de trotse visserman ernaast. De gemiddelde heilbot brengt op de veiling twaalf tot dertien euro per kilo op. De visser hoopte, gezien de bijzonderheid van zijn platte monster, op een opbrengst van wel vijftien euro per kilo.

In de dood op het bord worden alle vissen zonder onderscheid weer herenigd

Delicatesse Beduidend minder prozaïsch werd de heilbot bejegend door de Engelse dichter William Cowper, die in april 1784 het prachtige vers 'To the immortal memory of the halibut, on which I dined this day' schreef, ter herinnering dus aan de heilbot die hij die dag had gegeten. Cowper roemt in zijn gedicht de reislust van de heilbot, die ooit als een klein eitje begon en de zeeën bij Nederland, Schotland en Ierland bereisde om uiteindelijk op de dis van de dichter te belanden. Het vers eindigt met de verzuchting dat alle andere vissen ('thy brethren of the slimy fin') wel zeer jaloers moeten zijn, omdat deze heilbot niet alleen een bard tot voedsel diende, maar zelfs in een gedicht werd geprezen. Nu staat de heilbot dus ook in Trouw. Of, zoals Cowper veronderstelde, alle andere vissen daar jaloers op zullen zijn, valt ernstig te betwijfelen, maar van alle vissen die de Noordzee herbergt, is de heilbot zonder enige twijfel een van de smakelijkste. Gebakken, gestoofd of gerookt, heilbot is een delicatesse. Maar voor jaloezie van de kant van tong, schol of schar is hier geen plaats. In de dood op het bord worden alle vissen zonder onderscheid weer herenigd. Jelle Reumer is paleontoloog.

