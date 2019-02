Een versoepeling van de norm voor isolatie dreigt vergroening weer teniet te doen

Nieuwbouw hoeft, als het aan het kabinet ligt, minder streng geïsoleerd te worden. Dat blijkt uit de nieuwe normen die het kabinet voor volgend jaar wil invoeren voor nieuwbouw. Dat is tegen het zere been van het groene bedrijfsleven en milieugroepen.

Het kabinet wil ook dat de nieuwbouw vanaf 2020 wordt voorzien van warmtepompen. Gasaansluitingen zijn taboe. Als het even kan, moeten er ook zonnepanelen op het dak, zo blijkt uit de nieuwe normen die ‘Beng’ zijn gedoopt. Beng staat voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’.

De bezwaarmakers hopen dat minister Ollongren van binnenlandse zaken het plan nog aanpast

Maar door de slappe isolatienormen – die minder streng zijn dan de huidige – zullen de gebouwen in de toekomst juist meer energie nodig hebben, vrezen de milieugroepen en groene bedrijven. Het ‘ambitieloze voorstel’ van het kabinet is daarom de naam Beng niet waard, vindt Natuur & Milieu. De milieuorganisatie hekelt niet alleen het gebrek aan isolatie; Beng stelt ook te weinig zonnepanelen op de daken verplicht.

De vrees bestaat dat de extra energiebehoefte in de praktijk vaak opgevangen zal moeten worden door bestaande kolen- en gascentrales. In Nederland wordt immers slechts 6,6 procent van alle energie duurzaam opgewekt, het wachten is op meer zonne- en windturbineparken.

Een stap terug Om een huis op temperatuur te houden met een warmtepomp zijn zonnecollectoren op het dak, zeker in de winter, niet voldoende. Dan is de zon te zwak. Aanvullende vervuilende energie is dan onmisbaar. En hoe slechter de isolatie, hoe meer van die energie er nodig is. Niet alleen druist dat in tegen alle klimaatambities van het kabinet, het zal huurders en kopers ook opzadelen met een hogere energierekening. “Dit is een ronduit slechte zet”, zegt een woordvoerder van De Woonbond daarover. “Warmtepompen en zonnepanelen in de nieuwbouw hebben alleen zin als de isolatie-eisen voor woningen optimaal en dus hoog zijn. Anders draaien bewoners alsnog op voor de extra stookkosten.” Het kabinet dreigt een groene misser te begaan, waarschuwt ook energienetbedrijf Stedin, samen met tien kleinere bouw- en installatiebedrijven die zich toeleggen op duurzame bouw. Ze hebben geen goed woord over voor de beoogde nieuwe normen. Voor het milieu is het ‘een stap terug’, schrijven zij in een verklaring.

Bouwlobby De bezwaarmakers hopen dat minister Ollongren van binnenlandse zaken het plan nog aanpast. Eerder toonde Ollongren zich daar niet toe bereid. Wel moet de Raad van State nog advies geven over Beng. Mogelijk mengt de Tweede Kamer zich ook nog in de procedure. Gisteren stelden verschillende fracties al eerste vragen. Stedin en de andere bezwaarmakers denken dat het ministerie zijn oor te veel laat hangen naar conservatieve bouwbedrijven. De achterblijvers worden beloond, vinden ze, waarbij ze als bewijs eerdere versies van Beng aanhalen. Die zijn ‘aanmerkelijk strenger’, vinden ze. Maar hard bewijs voor een krachtige bouwlobby ontbreekt. Wel pleiten grote bouwbedrijven voor een geleidelijke, stapsgewijze verduurzaming. Zo verzette de bouwlobby zich flink toen alle nieuwbouw per juli 2018 versneld aardgasvrij moest worden. De bouwers vrezen extra bouwkosten en vertraging van bouwprojecten. “Een conservatieve opstelling is jammer en ook niet nodig”, zegt energie-expert Henri Bontenbal van Stedin. “Er is al zoveel mogelijk in de wereld van duurzame bouw. Daar zou Nederland, ook met nieuwe normen, mee voorop kunnen lopen.” Isolatie zou prioriteit één moeten zijn, zegt Bontenbal. Dat spaart het klimaat en het scheelt energiekosten. Want een energiezuinig huis kan zichzelf beter bedruipen met zonnepanelen.

