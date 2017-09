Een uil cadeau

Met kleinschalig bedoel ik dat landbouwpercelen er vaker worden afgewisseld met bos dan in grootschalige landschappen. De landbouwpercelen zelf worden met gigantische machines en hypermoderne chemicaliën bewerkt.

Er zijn vanouds relatief veel steenuilen in die streek en sommige houden er stand. In Groningen zijn al jaren vrijwel geen steenuilen meer, en dus hoopte ik heimelijk op een uiltje. Ik hoop altijd heimelijk op een uiltje als ik van huis ga, en heel soms wordt mijn wens vervuld, meestal als ik even niet heimelijk aan uiltjes denk. Toen ik laatst een lang weekend in Zuid-Limburg doorbracht, speurde ik alle nokken, daken, schuurtjes en knotwilgen af. Maar nee.

Toen ik bij een kapschuur moest stoppen voor een vrachtwagen met opschrift 'Agrifirm', dacht ik: goede plek voor een steenuil

In Salland hoorde ik 's nachts geen schelle roep van een steenuil. Op de terugweg namen wij dus landwegen, die verrassend breed bleken te zijn, waarschijnlijk om de vrachtwagens met mengvoeders en drijfmest te faciliteren, die we zelfs op zondag tegenkwamen. De boerderijen zagen er picobello uit. Ofwel het waren gerestaureerde Saksische hoeves, soms met een ouderwets landbouwwerktuig als versiering in de tuin, ofwel keurige nieuwbouwhuizen met strakke gazons en golfplaten schuren, soms opgeluisterd met een afbeelding van een tevreden varken dat zichzelf aanprijst.

Maar hoe keurig ook, toen ik bij een kapschuur moest stoppen voor een vrachtwagen met opschrift 'Agrifirm', dacht ik: goede plek voor een steenuil. En waarachtig, op de nok zat een bolletje. Gauw in de berm gedraaid en de kijker gepakt. Jazeker, een steenuil! Een steenuil ziet eruit als een plumeau op twee stokjes, maar deze zat met zijn poten achter een randje. Die twee gele ogen staarden mij aan, alsof ze me wel door hadden. Het geluksgevoel dat een steenuil kan geven! Geef mij altijd maar zo'n verjaardagscadeau.

