Een teckelmuseum, waarom?

Eigenlijk hoort deze wetenschap thuis in de rubriek 'Nutteloze kennis', maar omdat het hier om dieren gaat (de teckels, niet de beroemdheden) past een weekdier ook. Deze en nog veel meer informatie over teckels is te vinden in het splinternieuwe teckelmuseum dat in het oude stadscentrum van Passau is gevestigd.

Niet iedereen in Passau is er blij mee. De helft van de bevolking schijnt het bespottelijke en cultuurloze onzin te vinden

Op Tweede Paasdag is het geopend. Een echt Duits Dachshund Museum! De Passauer heren Josef Küblbeck en Oliver Storz, hebben zich op de teckel, ofwel de dashond, als verzamelobject gestort en zijn tientallen jaren bezig geweest om alles te verwerven wat des teckels is.

Hun enorme collectie omvat dashonden van porselein en tin, exemplaren in de vorm van flesopeners, kerstversiering en vloerkleedjes en uiteraard - we zijn in Beieren - bierpuldeksels. Verder is de mascotte van de Olympische Spelen van 1972, de teckel Waldi, te zien en de bekende 'Wackeldackel', het fluwelen hondje dat met een schuddende en schommelende kop in menige auto op de hoedenplank stond. Niet iedereen in Passau is er blij mee. De helft van de bevolking schijnt het bespottelijke en cultuurloze onzin te vinden, de andere helft daarentegen denkt met het Dackel Museum een aardige publiekstrekker in het stadje te hebben.

Het hondenras is een gekweekte bi­o­di­ver­si­teit, met een enorme variatie die de natuur niet kent.