Een spotvogel spot met de regels en doet uitstekend andermans lied na

Toen hij zweeg, vreesde ik dat hij het broedseizoen had opgegeven. Vorig jaar was zijn vrouwtje van het nest geplukt door een kat, dus ik vond het al dapper dat-ie het hier nog eens probeerde.

Zou het inderdaad dezelfde vogel zijn? Is hij terug van weggeweest of heeft een ander zijn lied hervat? Nee, het is niet dezelfde. Weliswaar zongen en zingen ze beide een uitgebreid palet aan deuntjes en klanken en allebei herhalen ze die klanken een paar keer, om dan over te gaan op een ander riedeltje. Daarin zingen ze zoals een zanglijster volgens de voorschriften hoort te zingen.

Vorige week hoorden wij een spotvogel die een winterkoninkje nadeed

Maar de huidige lijster zingt, als ik het goed hoor, een fractie sneller en een tikkeltje hoger. Is het een andere lijster? Ja, sterker nog: een andere soort. Tussen de typische herhalingen van de lijsters door produceert hij kort en snel de merkwaardigste klanken, waaronder geluiden die ik herken van de spotvogel. Het klinkt alsof hij zich tussendoor moet opwinden.