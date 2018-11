Een speurtocht naar tropische vogelveren

De nepvliegen waarmee vissers zalm kunnen verschalken, zijn soms kunstwerkjes waaraan vliegbinders dagenlang prutsen. Zonde om die te water te gooien. Gaaienveertjes zijn goedkoop, maar vliegbinders watertanden bij kleurige veren van tropische vogels. Dat komt doordat hun hobby is bedacht in Victoriaans Engeland, toen vanuit alle exotische uithoeken van het Britse Rijk geconserveerde vogels naar Engeland werden gebracht.

Natuurhistorische musea hebben kasten vol zulke geconserveerde vogels, balgen genoemd. Ook ons eigen Naturalis heeft er heel wat. Ik heb meerdere vogelonderzoekers gesproken die dankzij die balgen ontdekten hoe een vogelsoort de afgelopen 150 jaar is veranderd. Naast wetenschappelijke, hebben die balgen historische waarde; sommige zijn door Darwin zelf verzameld. Ze blijken veel geld waard te zijn. Op eBay worden ze voor duizenden dollars verhandeld. Soms hele balgen, vaker de uit balgen getrokken veertjes. De handelaren zijn vliegbinders. Ze maken de fraaiste visvliegen van de veren van bijvoorbeeld quetzals en paradijsvogels. Dat is streng verboden en vergelijkbaar met het verhandelen van tijgersnorharen of ivoor. Maar niemand doet er wat aan, want met een in beslag genomen veer van een roodkraagvruchtenkraai haalt geen douanier de krant.

In 2009 en 2010 kwamen er ineens veel tropische verrassingen op de markt. De jonge vliegbinder Edwin Rist had ingebroken in het Natural Museum in Tring, een uur buiten Londen. Hij had 299 balgen gestolen, waaronder alle paradijsvogels die 150 jaar geleden uit Nieuw-Guinea waren meegenomen en verder Darwinvinken, quetzals, prieelvogels en nog veel meer. Hij kon een jaar onbekommerd zijn gestolen waar verpatsen voor hij gepakt werd.

Een groot deel van de reeds verkochte balgen bleef zoek, totdat de Amerikaanse schrijver Kirk Wallace Johnson zich erop stortte. Hij schreef een prachtig boek over zijn speurtocht, een waargebeurde thriller, die onlangs verscheen als 'De Verendief' (Atlas Contact, € 24,99).

