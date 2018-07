Een spanner op het venster. Welke zou het zijn?

Het is een spanner, die in rust zijn vleugels gespreid houdt. De spanners zijn een enorme familie van nachtvlinders. Uilen en spinners zijn ook nachtvlinderfamilies. Er zijn veel meer nachtvlinders dan dagvlinders. Je kunt je afvragen waarom er niet meer nachtbloemen zijn dan dagbloemen, maar al die nachtvlinders ten spijt, zijn de meeste bestuivers overdag actief: bijen, hommels, wespen, zweefvliegen, andere vliegen.

Welke spanner zou het zijn? Hij doet me denken aan de grote spikkelspanner die ik eens heb gezien. Ik ga niet vaak met lampen en lakens op zwoele nachten vlinders vangen, maar behelp mij nachtvlindergewijs met de exemplaren die ik soms overdag aantref.

Zeldzaamheid

De vlinder op het raam is kleiner dan de grote spikkelspanner. De andere soorten spikkelspanners in mijn nachtvlinderboek zien er geen van alle precies hetzelfde uit als de vlinder op het raam. Nu hoeft dat ook niet, want die beestjes kennen variatie, maar het maakt de determinatie lastig. Toch blijf ik vermoeden dat het een spikkelspanner is en geen stippelspanner of andere spanner, want voor zover die erop lijken zijn ze zeldzaam. En op mijn raam zit vast geen zeldzaamheid.

Ik hoor dat het inderdaad een spikkelspanner is, en wel de taxus­spik­kel­span­ner

Ik zet de foto op waarneming.nl en daar hoor ik dat het inderdaad een spikkelspanner is, en wel de taxusspikkelspanner. In mijn tuin, het aangrenzende miniplantsoentje en de verdere buurt staat nergens een taxus, maar taxusspikkelspannerrupsen lusten ook wel andere bomen. Taxusspikkelspanners zijn algemeen en lebberen volgens de Vlinderstichting graag aan de nectar van kruiskruiden en andere bloemen die ik wél in mijn tuin heb. En ze komen op licht af. Misschien nam dit exemplaar gisteravond al plaats op mijn raam en heeft ie daar de hele nacht gezeten.

