Een sneaker maken zonder CO2-afdruk is zo makkelijk nog niet

Quick is een oude bekende. Het bedrijf introduceerde voetbalschoenen in Nederland waar zelfs het nationale elftal op speelde. Eind jaren tachtig ging Quick failliet, maar sinds 2001 doet het onder de naam Q1905 weer mee op de gympen- en sportschoenenmarkt.

De nieuwste aanwinst in de collectie is de Leave No Footprint-sneaker. Als je een oude spijkerbroek opstuurt naar Q1905 krijg je hem terug in de vorm van schoenen. Gepersonaliseerder kan het haast niet. Bovendien zit er gerecycled rubber in de zool.

Een kwart van de broek belandt in de gymp, ter vervanging van de leren bovenkant. De rest van de broek wordt weer teruggestuurd, samen met de schoenen. Je kunt je afvragen of dat zo milieuvriendelijk is, maar de extra CO2-uitstoot van het transport laat Quick compenseren door de Climate Neutral Group, een organisatie die bedrijven helpt hun werkzaamheden klimaatneutraal te krijgen.

De CO2-uitstoot van de spijkerbroekschoen is 65 procent minder dan die van een standaardsneaker, claimt Q1905. Het bedrijf stuurt een certificaat op van Klimaatneutraal Gegarandeerd, inclusief een overzicht van de resultaten van een levenscyclusanalyse van verschillende gympen.

Doorgaans gaat een levenscyclusanalyse over de hele productketen, van de productie en verwerking van de grondstoffen tot en met de manieren waarop het product kan worden afgedankt. In dit geval is alleen gekeken naar het aandeel van Quick in dat proces. Het bedrijf heeft het ontwerp en het in elkaar zetten van de schoenen onder controle, zodat de rest van de keten buiten beschouwing blijft.

De Leave No Footprint-sneaker laat dus wel degelijk een CO2-voetafdruk achter, omdat Quick alleen de eigen CO2-uitstoot in het productieproces compenseert.

Drie schoenen In het overzicht van de levenscyclusanalyse staan drie verschillende schoenen, uitgesplitst naar onderdeel. Er is een vergelijking gemaakt met een andere sportschoen, die uit verschillende soorten plastic bestaat. Deze schoen heeft een totaalscore van 7000 gram CO2-equivalent. De gewone Quick-schoen scoort een stuk lager, 2890 gram. Dat komt omdat Quicks lichter zijn en gemaakt van eenvoudiger materiaal. De productie van de CO2-neutrale schoen van Quick komt uit op 2540 gram CO2-equivalent. De besparing van de Co2-neutrale schoen ten opzichte van de gewone Quick-schoen is bescheiden De claim dat de CO2-neutrale schoen 65 procent CO2 bespaart ten opzichte van de vergelijkbare sportschoen klopt, maar de besparing van de CO2-neutrale schoen ten opzichte van de gewone Quick-schoen is met twaalf procent bescheiden. De winst van het gebruik van spijkerstof ten opzichte van leer is slechts vijf gram CO2-equivalent. Dat zou zomaar teniet kunnen worden gedaan door het dubbele transport van de broek naar de fabriek en terug, inclusief de schoenen. Het aandeel van hergebruikt rubber in de besparing van de milieuvriendelijke schoen is met 345 gram CO2-equivalent veel groter. Om hoeveel procent hergebruikt rubber het in de klimaatneutrale schoen gaat, is onduidelijk. De woordvoerder weet het niet, maar in het overzicht van de levenscyclusanalyse staat 12 procent. Dat lijkt bescheiden. In de rest van het productieproces van de CO2-neutrale sneaker is niets aangepast ten opzichte van de gewone Quicks, laat de woordvoerder weten. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog veel lijm wordt gebruikt om de zool en de schoen aan elkaar te krijgen, wat recycling bemoeilijkt.