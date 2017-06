Een sexy diepzeekade voor Rotterdam

Kade's ogen niet sexy. De nieuwste kade op de Tweede Maasvlakte steekt zelfs schril en onbetekenend af tegen de enorme windmolenpijlers die er vlakbij liggen. Maar zonder die kade hadden die pijlers daar niet gelegen. En de stalen ankers die de kade stutten, zijn bijna net zo lang (58 meter) als die pijlers hoog zijn. Alleen zitten die ankers onder de grond.

Het kadeverhaal begint in mei 2015 als er bij de ingenieurs van Iv-Infra een telefoontje binnenkomt van het Havenbedrijf Rotterdam. Of Iv met zijn partners een diepzeekade en een insteekhaven kan ontwerpen? En snel een beetje.

Het bedrijf dat de haven en de kade nodig heeft, is Sif. Sif maakt pijlers voor windmolens-op-zee en doet dat in Roermond. Maar die locatie is te klein voor de nieuwe generatie molens die 80 tot 120 meter hoog zullen worden. Sif wil een nieuwe hal bouwen, aan zee, en richt het oog op Vlissingen.

Dan springt 'Rotterdam' in. Er is plek voor Sif op de Tweede Maasvlakte en het Havenbedrijf ziet in Sif het begin van meer offshore-windactiviteiten.

Sif hapt toe: de nieuwe productiehal kan in Rotterdam gebouwd, maar dan moeten de insteekhaven (voor het afleveren van de onderdelen die in Roermond zijn gemaakt) en die diepzeekade (voor het vervoer van de pijlers naar zee) er ook snel komen. De eerste grote windmolens moeten in januari 2017 geleverd. Dat is afgesproken met de (Britse) klant.

Akkoord Het Havenbedrijf gaat akkoord met dat strakke tijdschema én met iets anders: het tekent het eerste prestatiecontract in zijn geschiedenis. Dat houdt in: alles moet op tijd klaar zijn, anders volgt een boete. Zo staat er veel druk op de ketel, zegt Léon Tuunter, projectmanager bij Iv-Infra. Haast is geboden voor Iv-Infra en zijn partners MUC (uit Terheijden), MH Poly (Bergen op Zoom) en SBE (België) die kade en insteekhaven ontwerpen. De kade moet pijlers met een gewicht van 1000 ton of meer kunnen dragen. Dat is veel, maar voor havenbegrippen niet heel uitzonderlijk. De combinatie met een andere eis maakt het ingewikkeld. Geproduceerde pijlers worden opgehaald door kraanschepen voor het vervoer naar zee. Voordat een kraan een pijler pakt, zet zo'n schip zijn vier poten vast in de zeebodem. Bij het optakelen van de pijler komt er veel druk op die poten. Ook tegen die krachten moet de kade bestand zijn. "Een uitzonderlijke belasting", zegt Tuunter. De ingenieurs rekenen en tekenen. Er moet een batterij betonnen palen komen om de kade te stutten. Maar de aannemer vind het heien van 40 meter lange betonnen palen te link. Daarmee is geen ervaring op de Tweede Maasvlakte; de kans op beschadiging is te groot. De ingenieurs kiezen voor stalen palen die in de grond worden geschroefd. Om te voorkomen dat de kade gaat kantelen, gaan er ook nog 113 stalen ankers van 58 meter lengte de bodem in. Er wordt een speciale heistelling voor ontwikkeld.

Oude dam Andere problemen zijn dan al opgelost, vertelt Tuunter. Bij bodemonderzoek, gedaan door Fugro, is gebleken dat er onder de plek van de insteekhaven enorme stenen liggen. Het zijn restanten van een dam die ooit was opgeworpen om de (eerste) Maasvlakte te beschermen, blijkt uit archiefonderzoek. Een deel van die dam is opgeruimd voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Maar het onderste deel niet. Tuunter: "Met een speciale boorkop die ze in Oostenrijk en Zwitserland gebruiken, zijn we de stenen te lijf gegaan". Fugro ontdekt meer: onder de plek waar de kade moet komen, zit een 10 meter dikke kleilaag, restant van een oude stroomgeul. Tuunter: "Die klei moest weg, want klei is slap. De poten van de kraanschepen zouden erin wegzakken." Zand uit de Noordzee vervangt de kleilaag. Oh ja, er zijn ook nog mammoetresten gevonden. In juni 2016 is aannemer Hakkers (Werkendam) klaar met de insteekhaven die op verzoek van Sif twee keer zo groot is geworden als het eerdere plan - voor het geval er een tweede fabriekshal komt. De onderdelen voor de windmolens kunnen nu van Roermond via de Maas naar Rotterdam worden vervoerd. De enorme fabriekshal is dan nog niet af, maar toch start Sif al met het lassen van de pijlers . Op 2 januari 2017 meert een kraanschip aan om de eerste pijlers op te halen. Er is dan, volgens afspraak, 150 meter kade af, bijna een derde van de hele kade. Die rest wordt in de maanden erna afgemaakt. Op 3 juni is erop de kade een barbecue. Totale kosten? Grofweg 50 miljoen euro, maar dat is inclusief kosten voor andere infrastructuur op Sifs grote bedrijfsterrein. Het Havenbedrijf heeft de kade, vertelt Tuunter, inmiddels tot standaard verklaard. Als er in Rotterdam een diepzeekade moet komen die veel belasting moet aankunnen, moet het 'een Sifje' zijn.

