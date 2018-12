Een roffelende specht, al in december

Terwijl ik 11 december, een koude maar zonnige dag, op Schiermonnikoog grote bonte spechten bekeek, die opgewonden ‘tjik!’ roepend achter elkaar aan donderjaagden en hoog in de dennen op dode takken inhakten, hoorde Gineke Sietsma op Texel nota bene een specht roffelen! Ze schreef mij dat, omdat ze juist in mijn ‘Handboek voor Natuurwandelingen’ had gelezen dat grote bonte spechten op zonnige dagen in december al kunnen roffelen. Waarvan akte.