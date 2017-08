Een randje tuinbloemen

Incarnaatklavers zijn hier niet inheems, ze komen uit zaadpakketten. In Zuid-Europa komen die robijnrode klavers wel in het wild voor. Dat kun je van de cosmea's niet eens meer zeggen, dat zijn louter voor de tuin gekweekte bloemen. En zo zie ik meer tuinbloemen. Er zijn ook wilde bloemen ingezaaid, zoals klaversoorten, klaprozen, korenbloemen, kamille, vogelwikke, en enkele uit de vergetelheid gehaalde gewassen als boekweit en luzerne.

Luzerne is een mooi gewas. Als vlinderbloemige is het een zogenoemde groenbemester - op natuurlijke wijze brengt het stikstof uit de lucht in de bodem. Het is een eiwitrijke plant, die uitstekend veevoer oplevert. Luzerne bloeit fraai paarsblauw. Op die bloemen komen vlinders af. Sommige zijn er zelfs naar genoemd: twee keer zie ik een luzernevlinder fladderen.

Ook andere vlinders zijn er. Hooibeestjes, oranje met bruine vlindertjes, dwarrelen voor me uit en landen in het gras. Icarusblauwtjes strijken neer op rolklaver en aan een witte klaver slobbert een klaverspanner, een bruin-wit geblokte nachtvlinder die van de nacht een dag maakt en overdag wakker is.

De meeste insecten zitten trouwens op niet-gezaaid 'onkruid' als leverkruid en bereklauw, in ruigtes en bij bosjes.

Er is waarschijnlijk niemand die de insectenstand in de bloemrijke akkerranden bijhoudt. Ooit las ik een rapportje van een biologiestudent, waarin stond dat er tijdelijk wat insecten zijn, maar als de rand wordt gemaaid en omgeploegd stopt het zoemen weer. Een drie meter brede rand, waarin een trekkerspoor schuilgaat, kan hooguit tijdelijk wat marginale natuurwaarden opleveren. En als het dan ook nog tuinbloemen zijn...

