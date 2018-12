Een Poolse klimaatdeal laat op zich wachten

Oliestaten liggen dwars, net als ­kolenlanden Australië en Brazilië. Gastheer Polen, zelf ook vervuilend, stuurt wel aan op klimaatsucces, onder druk van milieuorganisaties. Resultaat ligt binnen bereik, zei VN-klimaatchef Patricia Espinosa optimistisch.

Het belangrijkst is dat er een draaiboek komt om te regelen dat landen hun belofte om CO2-uitstoot te laten dalen echt uitvoeren. Sinds deze week ministers arriveerden is het in de maak. De vraag is of de teksten ­helder en streng genoeg worden.

Europese leiders vragen om verhoogde inzet, maar hebben ook interne problemen: Franse onrust, de brexit

Volgens milieuorganisaties dreigen oliestaten afspraken te traineren. Dat mag niet gebeuren, zei VN-baas António Guterres. Ook talloze politici, milieuorganisaties, bedrijven en beroemdheden vragen om daadkracht; actie is het meestgehoorde woord, maar het maakt geen diepe indruk in Katowice.

Vlottrekken Want ook het opkrikken van de ambitie, om mondiale opwarming op 1,5 graad te houden, vordert traag. Wel is een coalitie opgestaan met EU-landen, Canada en Nieuw-Zeeland, die dat wil vlottrekken. Dit is hoopgevend, voor de meest kwetsbare (eiland)staten, die klimaatschade lijden. Voor de sterke klimaatactie, die het VN-klimaatbureau IPCC dringend ­bepleit, zou het helpen als Europa of China het voortouw neemt. Of liever nog: die twee samen. De Chinese delegatie is positief gestemd, maar relatief stil. Europese leiders, zoals energiecommissaris Cañete, vragen om verhoogde inzet, maar hebben ook interne problemen: Franse onrust, de brexit. Ondertussen pleit het Trump-team voor vuile brandstof, tot woede van Amerikanen in Polen die om klimaatactie vragen. “We hebben een morele plicht tot samenwerking”, zei oud-vicepresident Al Gore in een toespraak. Trump, die met Rusland, Koeweit en Saudi-Arabië de risico’s miskent, noemde Gore fel maar kort ‘incompetent’.

