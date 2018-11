Een pleidooi voor de trein en de fiets

Dankzij de nieuwe wegen is de lengte aan files toegenomen. Naarmate er meer asfalt ligt, rijden de mensen meer auto. Dat zie je vaker: hoe meer zwembaden, des te meer er ­gezwommen wordt.

Net als de verhoging van de maximumsnelheid is de uitbreiding van het wegennet een maatregel met grote impact op klimaatverandering, helaas in ongewenste richting. Iedereen weet dat auto’s en asfalt de klimaatdoelen niet dichterbij brengen, integendeel. Daaraan zouden juist investeringen in openbaar vervoer en fietsverkeer bijdragen. Daarbij zouden treinkaartjes goedkoper, en vliegtickets duurder moeten worden.

Bestraft

Als je een auto hebt, is die goedkoper dan de trein, zeker met twee reizigers. Om het vliegtuig te mijden, moet je helemaal de geldpest hebben. Ik nam afgelopen zomer de trein naar de Middellandse Zee en telde daarvoor vijf keer zoveel neer als een vliegretour zou hebben gekost. Zo wordt wenselijk gedrag ­bestraft, in plaats van beloond.

Wenselijk gedrag wordt bestraft, in plaats van beloond

Als ik de stad in wil, neem ik de fiets, want dat gaat sneller dan de ­auto, kost en vervuilt niks, levert ­lichaamsbeweging op en scheelt ­parkeerverdriet. Maar hoewel het ­laten staan van de auto goed is voor milieu en veiligheid, neemt ook een stilstaande auto ruimte in.

De ­Nederlandse auto’s zouden een ­parkeerterrein van acht bij acht ­kilometer bumper aan bumper ­kunnen vullen. Hoeveel straten, ­lanen en pleinen staan er niet vol ­auto’s? Allemaal ruimte die zonder auto’s voor bomen, bloemen, speeltoestellen, bankjes beschikbaar zou komen! O, nemen gestalde fietsen ook veel ruimte in? Daar valt wat op te bedenken, zie foto.

