Een plasje voor de winterse watervogels

Een vogel waaraan je niet meteen denkt bij het horen van 'winterse watervogel' is de vogel die Wiebe Poppe in Joure op de foto zette. Hij keek uit het raam en zag een slanke vogel met gele buik en lange staart over het dak van de garage hippen. Het leek hem een gele kwikstaart, en hij vraagt zich af of het een grote gele geweest kan zijn en hoe bijzonder dat in de winter is.

Lees verder na de advertentie

's Winters trekken grote gele kwikstaarten niet naar het zuiden, maar verspreiden ze zich vanuit de heuvels over de lage landen.

In Nederland komen drie soorten kwikstaarten voor als broedvogel: witte, gele en grote gele. De witte is het algemeenst, maar trekt 's winters even weg. De gele broedt in open velden en passeert Nederland straks ook tijdens de lentetrek, maar zit 's winters in Afrika. De grote gele broedt mondjesmaat in Zuidoost-Nederland.

Zuid-Limburg is 's lands hotspot voor deze soort, die van stromend water houdt, waarlangs hij voedsel zoekt. Hij broedt in holletjes in oude muren, onder bruggen of boomwortels. Bezoek een oude watermolen langs de Geul en de kans op een grote gele kwik is vrij groot. In de Ardennen en Eifel zijn grote gele kwikstaarten nog talrijker. Langs bergbeken zijn ze vaak te zien.

's Winters trekken grote gele kwikstaarten niet naar het zuiden, maar verspreiden ze zich vanuit de heuvels over de lage landen. Langs sloten, kanalen en plassen zijn ze tot in steden te zien. Vaak vliegen ze over: herkenbaar aan hun lange staart, hun scherpe roepje en hun golvende vlucht.

Zelf zie ik elke winter wel een of meer grote gele kwikstaarten en soms zie ik er een op een plat dak, waar plassen staan. Poppe deed dus een leuke, maar niet uitzonderlijke waarneming. Wilt u kans maken op een grote gele kwik? Zorg dan voor water. Ook andere vogels zullen daar blij mee zijn.

Lees hier meer afleveringen van Koos Dijksterhuis' Natuurdagboek