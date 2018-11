Een plank en een balk van een boom uit je eigen stad

Ruik je die paardenmestgeur?”, roept Crisow von Schulz boven het gierende geluid van een lintzaag uit die gestaag door een dikke boomstam glijdt. “Dan weet je dat het een iep is, de markantste boomsoort in Amsterdam!” Von Schulz – met zaagsel versierde bakkebaarden, handen zo ruw als het hout waarmee ze werken, filtersigaret nonchalant tussen de lippen – banjert naar de overzijde van het modderige terrein op een gemeentewerf in het Amsterdamse Amstelpark. Hij wijst op een metershoge stapel stammen. “Populieren! Als je die zaagt, krijg je meer een soort urinelucht!”

In Amsterdam worden volgens de gemeente jaarlijks tussen de vijf- en tienduizend bomen gekapt. Ingehuurde aannemers verzorgen de kap en verhandelen het hout. “Doodzonde”, meent Von Schulz. “Want zij zien het hout als afval en verkopen het tegen pallethoutprijzen aan opkopers buiten de stad. ”

Beren op de weg

Stadshout, de stichting die Von Schulz in 2010 met vakgenoten oprichtte, was volgens Von Schulz destijds het eerste initiatief van zijn soort in Nederland (zie kader). De doelstelling is sindsdien niet veranderd: al het Amsterdamse kaphout op één centrale plek verwerken tot hoogwaardige planken en balken die binnen de stadsgrenzen verkocht worden.

Amsterdam herbergt volgens de gemeente ruim een miljoen bomen, wat neerkomt op meer dan één boom per inwoner.

Von Schulz: “Zo is het hout veel meer waard voor de stad. Een Amsterdamse meubelmaker is, vanwege de emotionele waarde die het heeft, echt wel bereid een goede prijs te betalen voor hout dat uit zijn eigen wijk komt.” Bovendien scheelt Schulz’ methode CO2-uitstoot: “Ten eerste beperk je transportkilometers. Ten tweede blijft CO2 natuurlijk alleen langdurig in hout opgeslagen – een kilo hout staat gelijk aan een kilo uit de lucht gefilterd CO2 – als je er solide producten van maakt.” Via een dit najaar getekende schenkingsakte, het resultaat van vijf jaar overleg, geeft de gemeente Stadshout nu een flinke steun in de rug.

Daar is Von Schulz uiteraard blij mee, maar hij ziet nog wel wat beren op de weg. Ruimtegebrek bijvoorbeeld. “We krijgen in de komende drie jaar achtduizend kuub hout van de gemeente, dat is verschrikkelijk veel. Zulke hoeveelheden kunnen we op deze gemeentewerf niet opslaan.” Ook de raamzaag die Von Schulz zou moeten aanschaffen, een soort uit de kluiten gewassen broodsnijmachine die in één keer een hele stam tot planken kan verzagen, zou alleen passen op een groter terrein. Voor die nieuwe locatie, zo staat in het partnerschap, moet Stichting Stadshout zelf zorgen.

© Olaf Kraak

De vraag is: hoe? “Wij zijn maar een heel kleine speler”, zegt Von Schulz. In 2017 verwerkte hij driehonderdvijftig kuub hout met de enkele lintzaag – zaagsnelheid één meter per minuut – die hij tot zijn beschikking heeft. Financiering krijgen is lastig. “Banken weigeren hout te zien als onderpand. Zelfs als het van uitstekende kwaliteit is.”

Een tweede probleem is de certificering van stadshout. Von Schulz: “De Nederlandse overheid staat alleen gebruik toe van hout dat FSC-, PEFC- of MTC-gecertificeerd is. Maar die certificaten zeggen alle drie: wij gaan over verantwoord bosbeheer en jullie stadshout kunnen we dus niet toetsen.” Daardoor kan de gemeente, die is gehouden aan de inkoopcriteria van de overheid, formeel geen hout inkopen dat afkomstig is uit haar eigen stad. Von Schulz: “Straks zitten wij op een berg hoogwaardig hout die we van de gemeente hebben gekregen, maar die we niet kunnen verkopen aan diezelfde gemeente. Een bizarre situatie.”