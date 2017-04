Een panda cadeau geven, kan dat wel?

Op de jongenskamer van filosoof Bas Haring hing een poster van het Wereld Natuur Fonds. Op een soort van wereldkaart waren de diersoorten vermeld die met uitsterven werden bedreigd. 'De zwarte neushoorn, de Siberische tijger, de bekende reuzenpanda, ze stonden er allemaal op', schrijft Haring in zijn boek 'Plastic panda's' uit 2011.

Als die dieren inderdaad op het punt van uitsterven stonden, mijmerde Haring als zevenjarige, zou dat een ramp zijn, een criminele daad van de mensheid. Eenmaal volwassen ging hij anders tegen de zaak aankijken: de natuur staat of valt niet met zo'n diersoort. "Ik ben ervan overtuigd dat ik mede dankzij mijn rationele overpeinzingen niet meer ineens denk: wat vreselijk, wanneer een of ander plantje of beestje uitgestorven raakt." Zijn boek 'Plastic panda's' kreeg daarom als ondertitel: 'over het opheffen van de natuur'.

Dankzij het Wereld Natuur Fonds is de reuzenpanda hét symbool geworden van bedreigde dieren. Twee van deze reuzenpanda's, het mannetje Wu Wen ('krachtige wolk') en het vrouwtje Xing Ya ('elegante ster'), arriveren vanavond in Nederland. Er was bemoeienis van drie opeenvolgende premiers én de koning voor nodig, maar daarna ging de Chinese regering overstag: als teken van de goede betrekkingen tussen Nederland en China worden de twee panda's verhuurd aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De kapitaalkrachtige eigenaar van de dierentuin maakt daarvoor een miljoen dollar per jaar over. Ze blijven er maximaal vijftien jaar.

Of hij dat geld dankzij extra bezoekers aan het dierenpark zal terugverdienen, is niet zo belangrijk, zei hij eerder. Doel is vooral de panda voor uitsterven te behoeden: hopelijk voelen Wu Wen en Xing Ya zich in Rhenen zó op hun gemak dat ze er nakomelingen krijgen - al is die kans, gelet op het geringe libido van panda's, niet heel groot. Toen vorige zomer in een Belgische dierentuin een pandajong werd geboren, was dat wereldnieuws en 'waarlijk een wonder'.

Educatieve rol dierentuinen

Met die redenering moet je niet aankomen bij de dierenactivisten van Peta (people for the ethical treatment of animals). De organisatie is fervent tegenstander van dierentuinen, legt woordvoerster Yvonne Lemmen uit. "De dierentuin is een ouderwets concept en er zijn genoeg manieren om te genieten van de dierenwereld zonder dieren daarvoor op te hoeven sluiten."

Zo simpel is het toch ook weer niet, denkt Nathalie van Koot van het Wereld Natuur Fonds. "Het is niet iedereen gegeven om naar Azië of Afrika af te reizen om je te verbazen over de prachtige wilde dieren die daar leven en om met eigen ogen te zien met welke bedreigingen deze dieren kampen. Wij vinden dat dierentuinen hierin een educatieve rol kunnen vervullen."

Het WNF is 'inhoudelijk partner' van het pandaproject van Ouwehands Dierenpark, zegt Van Koot. In Pandasia, het verblijf van de reuzenpanda's, zal het WNF de bezoekers informeren over bescherming van reuzenpanda's in het wild. En in China geeft het WNF adviezen over de besteding van de huursom van de Rhenense panda's aan beschermingsmaatregelen voor wilde exemplaren.

Dat het WNF de panda in het wild helpt beschermen, betekent niet automatisch, zegt Van Koot, dat het fonds tegen het houden van reuzenpanda's in dierentuinen is. "Wij zijn er wel tegen als dieren hiervoor uit het wild worden gehaald, maar de Nederlandse en Europese dierentuinen hebben een eigen wetenschappelijk fokprogramma en ze halen geen dieren uit het wild. Ook zijn wij ertegen als dieren in gevangenschap kunstjes moeten doen. Het is van belang dat ze zo veel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Maar het liefst ziet WNF dieren natuurlijk in het wild."

Over die fokprogramma's, waar het in Rhenen uiteindelijk ook om te doen is, wil dierenactivisit Yvonne Lemmen van Peta nog iets opmerken. "Dierentuinen zorgen haast nooit voor het daadwerkelijke behoud van diersoorten, omdat het niet meer mogelijk is om deze dieren uit te zetten in het wild. De fokprogramma's zijn er vaak alleen om winst te maken en dieren te kunnen verkopen of uit te wisselen met andere dierentuinen."