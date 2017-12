Een opgestoken middelvingertje

Volgens de ornithologische taalpolitie klopt deze laatste zin echter niet. Ik had moeten schrijven: 'de winterkoning is een van de kleinste vogels die we kennen'. De verkleinwoordjes zijn enkele jaren geleden in de ban gedaan, verboden, afgevoerd door het zijdeurtje van het vogelhuisje. Pardon: de zijdeur van het vogelhuis.

Wanneer je 'winterkoninkje' op Google intikt, kom je als eerste terecht op de website van Vogelbescherming, en wel op de pagina 'winterkoning'. Hetzelfde overkomt je als je op zoek bent naar het goudhaantje (goudhaan), het vuurgoudhaantje (vuurgoudhaan) en het woudaapje (woudaap). Iemand heeft ooit besloten dat het maar eens voorbij moest zijn met die verkleinwoorden. Waarschijnlijk iemand die meent dat hij espresso uit een kop drinkt en er de suikerklont met een lepel doorheen roert. Maar de regel is niet consequent doorgevoerd, ze zijn namelijk vergeten het paapje om te dopen tot paap. Waarschijnlijk heeft de pauselijke nuntius tegen die wijziging geprotesteerd, dus het paapje is nog altijd een paapje.

Winterkoning

Maar de andere vogeltjes zijn vogels geworden. Zo is er nu ook de winterkoning, een woord dat bij mij toch eerder dan met een vogeltje associaties oproept met tsaar Peter in zijn winterpaleis, of met onze eigen koning tijdens de kersttoespraak.

Het is een risico om zo klein te zijn. Hoe kleiner een dier, hoe sneller hij afkoelt

Winterkoninkjes komen hier jaarrond voor, ze trekken in principe niet weg. Ook 's winters zijn ze aanwezig, wat een fysiologische prestatie van formaat is. Een winterkoninkje is namelijk minuscuul, ongeveer zes keer niks. Wanneer je hem zou ontdoen van zijn verendek hou je vrijwel niets over, en dat vrijwel niets is dan het hele diertje.

Het is een risico om zo klein te zijn. Hoe kleiner een dier, hoe sneller hij afkoelt. Daar zit een simpele wiskundige relatie aan ten grondslag: hoe kleiner een dier is, hoe relatief meer oppervlak er is ten opzichte van het lichaamsvolume. En het lichaamsoppervlak is de plaats van warmte-uitwisseling. Als je twee keer zo klein wordt, koel je vier keer zo snel af. Dat afkoelen kan een beetje worden tegengehouden door een verenkleed, maar moet verder worden gecompenseerd door verbranding, waarvoor voedsel nodig is.