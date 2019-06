Een onsje vogel dat rustig 22.000 kilometer aflegt

Sterns zijn snelle visetende zeevogels die uiterlijk veel weghebben van meeuwen maar dan eleganter en ranker. In de diersystematiek werden sterns vaak ondergebracht in de meeuwenfamilie Laridae, maar tegenwoordig hebben ze een eigen familie, de Sternidae. In ons land komen – afgezien van schaarse doortrekkers – zeker negen soorten voor: de dwergstern, de grote stern, de reuzenstern, witwangstern, de noordse stern, de zwarte stern en de zeldzame lachstern en witvleugelstern, en dan nog een soort die geen stern heet maar visdiefje. De meeste leven bij zee, maar sommige, zoals de zwarte stern, komen vooral voor in plassen en moerasgebieden in het binnenland. Sterns zijn echte trekkers en de absolute recordhouder is de noordse stern. Dit dier pendelt niet zoals de meeste trekvogels tussen Nederland en Afrika, of tussen Siberië en ons land, maar vliegt met gemak de halve aardbol rond. En weer terug. Het lijkt een onbegrijpelijke uitkomst van de evolutie; terwijl in de natuur veel is gericht op het besparen van moeite en energie, vliegt de noordse stern met gemak tweemaal jaarlijks zo’n 20.000 kilometer, ofwel in totaal de hele aardbol rond!

De wikipagina van de noordse stern vermeldt dat in oktober 1982 een geringde vogel in drie maanden van de Britse Farne Islands naar Melbourne vloog, wat neerkwam op een afstand van 22.000 kilometer en een gemiddelde snelheid van 240 kilometer per dag. Dat is toch een hele prestatie voor een beestje met een gemiddeld gewicht van ongeveer een ons.