Een onderwater-vlieger haalt stroom uit de stroming

Nog dit jaar mag het Zweedse bedrijf Minesto een eerste grote vlieger, Deep Green gedoopt, oplaten voor de kust van Anglesey in Wales. Onder water welteverstaan. De milieuvergunningen zijn onlangs verstrekt voor een testexemplaar dat 0,5 MW aan stroom moet kunnen genereren.



Kitesurfen

Wie wel eens op het strand bij stevige wind mensen met vliegers heeft zien spelen, weet dat zelf betrekkelijk kleine vliegers genoeg kracht ontwikkelen om de vliegeraar mee te slepen. En met een surfplank onder de voeten worden zo grote snelheden op het water gehaald.



Die krachten zijn echter helemaal niets vergeleken bij wat er in water met een vlieger gebeurt. De dichtheid van water is 832 keer groter dan die van lucht en water bevat bij de een zelfde stroomsnelheid ook 832 keer zo veel energie. Nu stroomt water gelukkig vrijwel nooit met stormsnelheden, maar zelfs 'traag' stromend water heeft een enorme kracht. Beelden van overstromingen en tsunami's zeggen genoeg.



Achtbaan

Het Zweedse Minesto heeft een opvallende manier bedacht om de kracht van traag stromend water in getijdestromen te benutten. Het laat onderwater een grote vlieger rondjes draaien. Onder de vlieger is een turbine gemonteerd die door het langsstromende water gaat draaien en stroom opwekt.



Door de vlieger in een acht-lus rondjes te laten draaien wordt de stroomsnelheid bij de turbine al vergroot. En dat gebeurt vooral als de vlieger in de acht omlaag duikt. Al met al haalt Minesto zo honderd keer zo veel energie uit een getijdestroom als een vergelijkbare vaste 'windmolen' op de zeebodem zou doen.



Heel voorspelbaar

De vlieger krijgt een spanwijdte van twaalf meter en de turbine zal slechts 1,5 meter in doorsnee worden. Door de grote energiedichtheid van het water is per megaWatt 15 keer minder materiaal nodig dan bij concurrerende systemen, aldus Minesto. En het mooie van getijdestromen is dat ze enorm voorspelbaar zijn. Je kunt er altijd van op aan.



Het milieubureau van Wales, Natural Resources Wales, is er inmiddels van overtuigd dat de vlieger geen grote milieuproblemen op zal leveren en heeft twee weken geleden een vergunning verstrekt voor een eerste vlieger. Die moet nog dit jaar gaan bewijzen dat de rekensommen van Minesto kloppen.



Een vlieger om stroom mee op te wekken, maar dan in de lucht, wordt ook ontwikkeld door het Nederlandse Ampyx Power. Daarover binnenkort meer.



De Deep Green. © Minesto

