Ecologen slaan alarm: de Poolse regering verwoest het laatste oerbos van Europa

De houtvester en de letterzetter. Zijn ze gezworen vijanden, of stiekeme bondgenoten? Gezworen vijanden, zegt Grzegorz Bielecki. De chef van boswachterij Hajnowka heeft geen goed woord over voor ecologen die het omgekeerde beweren. “Het is een leugen dat wij commerciële doelen zouden nastreven. Natuurlijk, wij verkopen het hout, maar dat is bijzaak. Wij moeten in de eerste plaats het bos beschermen.”

De vijand heet letterzetter, een kevertje dat zijn eitjes onder de bast van sparren legt en daarbij patronen uitknaagt die doen denken aan letters. Vandaar de naam. “De letterzetter verspreidt zich razendsnel”, legt Bielecki uit, terwijl hij de stam van een veertig meter hoge spar onderzoekt. Hij neemt wat rossig poeder tussen zijn vingers, het resultaat van knagende kevertjes. “Kijk, de boom is nog groen. Hij lijkt gezond, maar in werkelijkheid is het een levend lijk.” Vroeger werden dit soort zombiebomen onmiddellijk omgelegd en afgevoerd, maar onder de vorige regering mocht de natuur haar gang gaan. Bielecki is opgelucht dat er nu in Warschau weer een regering zit die conservatief denkt. Ook over bosbeheer.

De letterzetter heeft zich ondertussen tegoed gedaan aan sparren en valt nu – volgens de boswachterij – ook gezonde bomen aan. “Als wij hem niet tegenhouden, gaat vijf miljoen vierkante meter bos eraan.” De houtvester handelt in naam der wet. Hij haalt een beduimeld boekje tevoorschijn, waaruit hij moeiteloos artikels en paragrafen citeert: de veiligheid in het bos moet gegarandeerd, brandgevaar bestreden, sanitaire ingrepen uitgevoerd om het bos te beschermen.

Protest

Het woud van Bialowieza is ongeveer 1500 km2 groot, waarvan iets meer dan de helft in Wit-Rusland ligt en de rest in Polen. Alleen hier is iets overgebleven van het bos dat oorspronkelijk de hele Europese laagvlakte bedekte. Dit is te danken aan de Poolse koningen die het gebied vanaf de vijftiende eeuw als persoonlijk jachtdomein gebruikten en beschermden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog sleepten de Duitsers in twee jaar tijd 4,5 miljoen kuub hout weg. Na de oorlog werd de exploitatie voortgezet. Slechts een klein stuk van het oerbos bleef gespaard, dankzij de Duitse bioloog Hugo Conwentz. Dit vormt de kern van het huidige nationale park.

“Het is vernederend dat drie zogenaamde experts van de Unesco voor een paar dagen worden ingevlogen en ons komen vertellen wat we wel en niet mogen doen”, zegt Bielecki. Hij laat een krom stuk ijzer zien. “Weet u wat dit is?” Een doorgeknipte schakel van een ketting, waarmee ecologen zich enkele dagen eerder vastketenden aan de machines van de bosbouwers. Onder grote belangstelling van de media. “We hebben al tien jaar met die gasten van doen. Alles went.” In Bialowieza, het dorp waar het woud zijn naam aan dankt, klinkt hetzelfde geluid. “Het is allemaal de schuld van die ecologen. Ik begrijp dat ze de natuur willen beschermen, maar je kunt toch niet zo’n ravage laten ontstaan?”, zegt Mariola Holota in haar pension. “Een paar jaar geleden stonden er prachtige, torenhoge sparren. Nu is het één grote puinhoop. Mijn hart breekt als ik dat zie.” Toeristen zien dat ook. En ze horen bovendien op televisie dat ze het bos niet meer in mogen. Volgens de boswachters omdat omvallende sparren gevaarlijk zijn. Volgens de ecologen omdat de boswachters ongestoord bomen willen rooien. Dat het woud deels wel toegankelijk is, sneuvelt in de mediaoorlog.

Het is pure hypocrisie. De kever is alleen een smoes om de zaag erin te zetten

“Toeristen bellen en vragen zich af of het nog zin heeft te komen, als ze toch het bos niet in mogen”, zegt Holota.

Ze vreest dat het allemaal nog erger wordt. “Misschien denken ze daar in het buitenland dat het allemaal wel weer aangroeit. Maar hoe lang gaat dat duren?” Majestueuze sparren en pitoreske landschappen, daar komen de toeristen voor.