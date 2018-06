Een nieuwe soort hipt door de straten: de stadsmerel

Maar ik kom regelmatig mensen tegen die evolutie als gevolg van natuurlijke selectie een kille of karige verklaring vinden. Of je evolutie nou mooi vindt of niet, die is er gewoon, en dat is elke dag en overal te zien, bijvoorbeeld in mijn stadstuin.

De merels daar zijn onder druk van de stedelijke leefomgeving veranderd. Stadse merels hebben kortere snavels en langere darmen dan bosmerels. Ze hebben hun schuwheid verloren en zingen een toontje hoger om boven het stadslawaai uit te komen. Eigenschappen die erfelijk en dus genetisch verankerd zijn.

Evolutiebioloog Menno Schilthuizen wil daarom de stadsmerel erkennen als aparte soort: Turdus urbanicus. Van Schilthuizen verscheen onlangs 'Darwin in de stad' (AtlasContact, €24,99), een prettig leesbaar boek over 'evolutie in de urban jungle'.

De stadsmerels van Rome en Amsterdam lijken meer op elkaar dan op de plaatselijke bosmerels waarvan ze afstammen