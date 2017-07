Een nieuwe roofvogelsoort in Nederland

In de Groninger graanrepubliek, waar de werkgroep Grauwe Kiekendief sinds 25 jaar de al even elegante grauwe kiekendieven als broedvogel weet te redden, is nu het eerste broedgeval van de steppekiekendief een feit. Een succesvol broedgeval: er vlogen vier jongen uit, er zwieren intussen zes steppekiekendieven over de Groninger velden.

Lees verder na de advertentie

Ik heb steppekieken alleen in Pakistan en Iran gezien, nooit in Nederland

Het is een wonder. Er arriveren vaker nieuwe broedvogels in Nederland. Daaronder zijn spectaculaire roofvogels, zoals zeearenden. Die doen het in Duitsland zo goed, dat jonge vogels naar Nederland uitwijken.

Omgeploegd Hoe anders vergaat het de steppekiekendieven. Die ondervinden alleen in Rusland nog weinig tegenslag, waar landbouwers sinds de instorting van het proletariaat niet iedere meter grond meer even intensief bewerken. Voordat de braakliggende gronden in bos veranderen, vinden de roofvogels er een tijdelijk jachtgebied. In de rest van Oost-Europa wordt het leefgebied van steppekiekendieven met EU-subsidie omgeploegd. Ik heb steppekieken alleen in Pakistan en Iran gezien, nooit in Nederland. Ik vroeg mister Ben 'kiekendief' Koks van de werkgroep waar ze zitten, maar dat houdt hij geheim, om te voorkomen dat vogelaars de vogels verjagen en hun jachtgebied vertrappen. Dat zou bovendien het einde betekenen van de welwillendheid van akkerbouwers met wie de werkgroep zo vruchtbaar samenwerkt. Er worden percelen beheerd voor akkervogels. Er worden grasmengsels gezaaid voor een optimaal jachtgebied en er zijn percelen waar 's winters graan blijft staan, waarvan kleine vogels leven, die later aan jonge kiekendieven gevoerd kunnen worden. Lees hier alle afleveringen van het natuurdagboek van Koos Dijksterhuis.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.