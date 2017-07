Een nieuwe papegaaiensoort uit Mexico

De Mexicaanse dierenarts Gomez Garzai ontdekte een groepje groene papegaaien met rood voorhoofd in de bossen van het schiereiland Yucatan. Het bleek een nog onbekende soort te zijn waarover deze week werd gepubliceerd in het open acces tijdschrift PeerJ. De dieren gaan nu door het leven onder de naam Amazona gomezgarzai, eraan gegeven door vier biologen die hem noemden naar de alerte ontdekker, die zich al zijn hele leven inzet voor het behoud van de natuur en van papegaaien in het bijzonder.

Wie een nieuwe diersoort beschrijft, moet daarbij aan een aantal voorwaarden voldoen die zijn vastgelegd in een soort wetboek, de International Code of Zoological Nomenclature. Een van de belangrijkste voorwaarden is het aanwijzen van een zogenoemd holotype. Dat is een exemplaar dat moet worden bewaard in een openbare verzameling, meestal een natuurhistorisch museum of een universiteitscollectie, en dat te allen tijde door biologen kan worden geraadpleegd als referentie bij nieuwe beschrijvingen of bij herzieningen daarvan. In 99,9 procent van de gevallen is zo'n holotype een dood exemplaar dat opgezet of op sterk water voor het nageslacht wordt bewaard.

Op grond van het DNA vermoedt men dat hij ongeveer 120.000 jaar geleden afsplitste van een nauw verwante soort

In het geval van de nieuwe Amazona is een klein beetje van die regel afgeweken. Het wordt tegenwoordig steeds minder ethisch verantwoord en verkoopbaar gevonden om levende dieren ten behoeve van de wetenschap dood te maken. Om toch aan de regels te voldoen is besloten om het holotype (een mannetje) samen met een ander exemplaar (een vrouwtje) levend te huisvesten in een geschikt opvangcentrum. Pas wanneer de dieren overlijden, een uiteraard onvermijdbaar lot, zullen hun stoffelijke resten worden geconserveerd in de collectie van de biologiefaculteit van Nuevo Léon in Mexico. In die universitaire verzameling zijn intussen al wel een paar staartveren met DNA aanwezig. De exacte plek waar de dieren vandaan komen is niet bekendgemaakt om ongewenste stroperij te voorkomen. Amazona gomezgarzai is uiteraard een zeldzame soort en daar wordt in sommige kringen grof geld voor betaald.

DNA Het papegaaiengeslacht Amazona telt ruim dertig soorten die vrijwel allemaal groen zijn met per soort verschillende kleuraccenten, zoals een rode, gele of witte voorhoofdsbles, blauwe vleugelpunten, oranje zijkanten of rode staartrandjes. De soorten leven in de tropische bossen van Midden- en Zuid-Amerika en in het Caribisch gebied en uiteraard ook in het Amazonegebied waarnaar het geslacht is genoemd. Twee vermoedelijke soorten die ooit op de Caribische eilanden Guadeloupe en Martinique leefden zijn uitgestorven, een lot dat eilanddieren wel vaker treft. Maar nu is er gelukkig weer een soort bij, althans, we weten nu dat die soort er is, want hij wás er natuurlijk altijd al wel. Op grond van het DNA vermoedt men dat hij ongeveer 120.000 jaar geleden afsplitste van een nauw verwante soort. Interessante vraag trouwens: bestaat een diersoort wel als het bestaan ervan nooit is vastgesteld en de soort dus ook nooit als zodanig is beschreven?

