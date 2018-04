Een minuut stilte 'voor de dieren' bij nieuw protest in de Oostvaardersplassen

De grote grazers (herten, konikpaarden en heckrunderen) worden niet bijgevoerd in de winter, Staatsbosbeheer schiet dieren die de winter waarschijnlijk niet gaan overleven af. Sinds 1 oktober kwam meer dan de helft van de dieren aan hun einde.

Bij eerdere demonstraties werden vijf mensen gearresteerd. De vrees was dat ook de demonstratie van zondag onrustig zou verlopen. Minister Schouten van landbouw riep op de kalmte te bewaren, maar uiteindelijk viel het mee. In de vroege ochtend was er wel een luguber beeld te zien: actievoerders hadden in de nacht van zaterdag op zondag witte kruisen en een doodskist geplaatst bij vogeluitkijkpunt Grote Praambult.