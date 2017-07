De Gelderlander meldde: "Jelle Grintjes (41) uit Tolkamer is bekaf. Vier uur had hij gisteren nodig om een meerval van meer dan vijftig kilo op het droge te krijgen." Samen met zijn twee kinderen en wat vrienden was Jelle in een roeiboot gestapt om op de Rijn te gaan vissen. Even na zevenen vermoedde hij dat zijn haak was komen vast te zitten aan een voorwerp op de bodem. Zoiets kan gebeuren, dat je haak blijft steken achter een grote wortel, een roestige fiets, een autowrak of een vergelijkbaar weerbarstig object. Meestal rest weinig anders dan het doorknippen van de lijn. Maar in het onderhavige geval bleek de roestige fiets te kunnen bewegen en zelfs in staat te zijn om het vissende gezelschap met boot en al vier uur lang door het water van de Rijn te zeulen.

Na die vier uur lukte het om de fiets, die een kolossale, maar ook uitgeputte vis bleek, aan de kant te krijgen. Het was een meerval van 179 centimeter lengte, een gewicht van meer dan vijftig kilo en met een kop die een omtrek had van 78 centimeter. Kortom: Jelle had een dier gevangen met de maat van een volwassen mens. Na een fotosessie met de trotse visser, zijn enorme vangst en zijn twee beduidend kleinere kinderen mocht de meerval zijn ruwelijk onderbroken bestaan in de Rijn voortzetten.

Twee kanten Uiteraard werd de visser alom bejubeld om de vangst van zijn leven, maar er waren - eveneens uiteraard - ook negatieve reacties. De hengelsport is toch een beetje een bezigheid met twee kanten. Enerzijds ben je als hengelaar lekker in de natuur en voornamelijk bezig met tot rust komen en kijken naar de eendjes en de futen, anderzijds zit geen vis te wachten op een stressvolle, pijnlijke en dikwijls dodelijke confrontatie met een vishaak. Zelf ben ik ermee gestopt. Maar dat terzijde. Een meerval is een grote bek met een lange vis erachter. Die bek is voorzien van een aantal grote tastdraden. Meervallen zijn onze grootste inheemse vissen. Vanouds kwamen ze voor in enkele Randstedelijke meren zoals de Westeinderplas, de Kagerplas, de Haarlemmermeer en zelfs in de Haarlemmer Ringvaart. Het waren grote zeldzaamheden. Tegenwoordig gaat het stukken beter en komt de meerval ook elders voor, mede dankzij ontsnappingen uit kweekexperimenten. Er zit bijvoorbeeld een zich voortplantende populatie in een plas bij Zwolle. Ook zijn enorme exemplaren gevangen in de Waal (176 cm) en de Maas (202 cm), doodgevroren gevonden bij het Friese Spanga (twee maal 195 cm) en aangespoeld bij Roermond (180 cm; informatie van de website van de Meerval Studiegroep Nederland). Het is toch bijzonder dat zulke kolossale vissen zich volkomen onopvallend ophouden onder het loom kabbelende oppervlak van ons binnenwater, waar je voorntjes en baarsjes en soms een grote karper verwacht, maar zeker niet deze mansgrote monsters met hun bebaarde megamuil.

