Een magische doos (voor een prikkie) met kliekjes tegen voedselverspilling

Een halve kilo kipshoarma, een kant-en-klaarmaaltijd babi pangang met nasi, een halve liter paddenstoelen-roomsoep, een kuipje tomatentapenade en een halve liter volle kwark. En dat voor nog geen vijf euro bij de Landmarkt, een hippe Amsterdamse supermarkt met lokaal geproduceerde producten.

Iets verderop op is de opbrengst bij De Lekkere Dingen Bakker minstens zo royaal: een halfje wit, een halfje bruin, zes krentenbollen, twee muffins, twee kaascroissants, twee ham-kaascroissants, twee chocoladecroissants en een appelflap. Kosten: drie euro en negenennegentig cent. Een tot op de tanden gewapend puberleger zou nog moeite hebben om het allemaal in een dag op te krijgen.

Verrassingspakket

Het is een greep uit de levensmiddelen in een magic box. Een verrassingspakket dat via de app van nieuwkomer Too Good To Go door consumenten kan worden opgehaald bij een winkelier, supermarkt, restaurant of hotel. De inhoud bestaat uit producten die anders aan het einde van de dag in de vuilnisbak zouden eindigen. Op deze manier wil het van origine Deense bedrijf voedselverspilling tegengaan en krijgt eten dat normaal gesproken voer voor de afvalbak is, een tweede leven.

Het brood van De Lekkere Dingen Bakker in Amsterdam. © Jarron Kamphorst

Het idee is simpel. Via het mobiele platform bieden deelnemende horeca- en retailbedrijven hun overtollige producten aan in een magic box. Hierin zit eten dat nog helemaal goed is voor consumptie, maar niet meer voldoet aan de winkelstandaarden. Consumenten kijken welke bedrijven in de buurt een doos aanbieden en kunnen deze vervolgens binnen een bepaald tijdslot ophalen bij de winkelier. De inhoud is onbekend en varieert van dag tot dag. Wat een winkelier over heeft na sluitingstijd, valt van tevoren immers niet te zeggen. Ook de prijs schommelt, tussen de drie en zeven euro per verrassingspakket.

Het idee voor het platform ontstond in 2015 in een Deens buffetrestaurant, vertelt Joost Rietveld (36) van Too Good To Go Nederland. Vijf Deense jongens zagen hoe een medewerker van het restaurant de overblijfselen van het buffet zonder blikken of blozen van de metalen schalen de prullenbak in liet glijden. “Dat gebeurde drie keer per dag”, zegt Rietveld, “met ontbijt, lunch en diner.” Want, dat moest nu eenmaal van de baas en regels zijn regels. Daar moest verandering in komen, vond het vijftal. Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van Too Good To Go in 2016.