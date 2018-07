Die zijn er niet veel, want als iets aan bederf onderhevig is, zijn het wel dode kikkers. In het regenwoud van Burma zijn vier in barnsteen opgesloten kikkers gevonden, alsmede diverse insecten, spinnen en planten. Ze lagen gedurende 99 miljoen jaar opgebaard.

Barnsteen is fossiele hars. Miljoenen jaren geleden droop het uit dennenbomen, waarna het ondergronds versteende: mineralen namen de plek in van organische stoffen, terwijl de structuur intact bleef. Op de Waddeneilanden en langs de Oostzee kun je barnsteen vinden. Bij laag water blijven kleine, soms grotere stukken op het strand liggen. Ze zien eruit als versleten stukjes oranje, geel, rood of bruin glas. Als die geslepen worden, lijken ze wel edelstenen en leveren ze nog een lieve duit op ook.

Barnsteen in het Engels is amber, maar amber in het Nederlands is iets heel anders

'Amber in het regenwoud', heet het bericht in Bionieuws, met een foto erbij van een 'in amber verdronken kikker'. Het biologieblad baseert het op een wetenschappelijke publicatie in Scientific Reports van 15 juni. De publicatie is geschreven in het Engels.