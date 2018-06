Een Ikea-bank huren, waarom niet?

Een ledlamp indraaien en afval scheiden, zover zijn de meeste mensen wel. Maar dat is bij lange na niet genoeg, constateren grote bedrijven. De grote vraag is hoe zeven miljoen Nederlandse huishoudens te verleiden zich duurzamer te gedragen.

Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen, bracht woonbedrijf Ikea afgelopen maanden experts van grote bedrijven zoals Unilever, NS en Landal GreenParks samen met kleine duurzame ondernemers en experts zoals gedragswetenschappers en marketeers. De gesprekken leveren een reeks aanbevelingen en tips op die ze vandaag aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven aanbieden.

Verlaag het btw-tarief op tweedehands producten, stellen de bedrijven voor, overweeg een vleestaks in combinatie met een lager tarief op groente en fruit, zet een tijdelijke subsidie op de verduurzaming van huizen en belast de lease-auto anders. Van elkaar willen bedrijven leren wat werkt om consumenten mee te krijgen. Want allemaal ervaren ze: de meeste burgers willen wel duurzamer, maar handelen er niet naar.

Weinig van terecht

"Van de klanten geeft 75 procent aan duurzaamheid belangrijk te vinden", zegt Alberic Pater, manager duurzaamheid van Ikea Nederland. "De helft zegt een actieve bijdrage te leveren, maar in de praktijk komt er niet veel van terecht. Wat moet je doen om mensen wel die stap te laten zetten? Die vraag leeft bij veel organisaties."

Mensen bewust maken van het probleem is niet genoeg, zo bleek volgens Pater uit de gesprekken. "Je moet niet denken dat als je maar genoeg feiten de maatschappij in gooit, mensen dan snappen dat het huidige model niet houdbaar is. Dat heeft weinig effect, sterker het werkt averechts. Mensen ervaren dat als bedreigend. Een persoonlijk voordeel, bijvoorbeeld door energiebesparing, helpt soms maar niet altijd. Mensen gaan niet korter douchen voor een paar cent minder, uit onderzoek komt naar voren dat ze dat eerder doen voor de milieuwinst. Wat we consequent onderschatten is de emotionele component."

Een van de ideeën is om consumenten anders te laten kiezen. Neem de lease-auto. Zo gauw iemand in aanmerking komt voor een wagen van de zaak, gaat de aandacht naar welk model het moet worden. Geef iemand eerst twee maanden een ov-abonnement. Daarna kiezen meer werknemers blijvend voor de trein in plaats van de auto, blijkt uit experimenten.